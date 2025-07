Valparaíso es uno de los destinos turísticos por excelencia para los argentinos durante el verano, recibiendo en la temporada 2024-2025 un aumento del 65% en la llegada de turistas provenientes de Argentina, lo que impulsa positivamente la economía local y regional de Chile.

La ciudad es reconocida mundialmente por su patrimonio cultural y arquitectónico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2003, un título que la convierte en un imán para turistas nacionales e internacionales, especialmente argentinos que buscan sus cerros, museos y el encanto bohemio de barrios como el Puerto.

Sin embargo, esta icónica ciudad chilena atraviesa una profunda crisis de deterioro y abandono que amenaza con desvanecer sus principales atractivos.

EL ABANDONO DEL HISTÓRICO BARRIO PUERTO DE VALPARAÍSO

Los relatos de quienes pisan día a día las calles del barrio Puerto son desgarradores. Un vecino expuso, en diálogo con Chilevisión, que "me da pena ver cómo está todo cerrado, destruido y aquí está todo esto votado", reflejando la imagen de locales cerrados y patrimonio en ruinas.

María, comerciante local, confirma cómo el abandono no sólo afecta la infraestructura sino también la vida cotidiana y el ingreso familiar: "Estoy con depresión porque no se gana nada, están agotados... el Puerto está prácticamente abandonado y con los incendios no llega la gente, viene a apagar el incendio, no a comprar pescado". Otra habitante señaló que Valparaíso “parece una ciudad en guerra”.

Uno de los casos emblemáticos de este deterioro es el ex Teatro Pacífico, cerrado y repetidamente vandalizado pese a que su propietario ha intentado protegerlo. Un representante municipal señala que están en conversaciones para adquirirlo con fondos del nivel central, pero subraya lo complejo de gestionar inmuebles privados en estado crítico.

La caída de muros y partes estructurales es cotidiana. Una vecina relató cómo advirtió al dueño sobre un muro que comenzaba a derrumbarse, pero no hubo ninguna acción: "El muro se estaba cayendo de a pedazo, pedacito, así estaba peligroso, más que estaba chueco ya. No hizo nada... ella se hizo humo". Este deterioro pone en riesgo la seguridad de los habitantes y la integridad del patrimonio.

PROPIEDAD PRIVADA Y VACÍOS LEGALES: LOS GRANDES ESCOLLOS PARA LA RECUPERACIÓN

Un problema estructural del abandono en Valparaíso es que el 87% de los inmuebles patrimoniales abandonados pertenecen a privados, lo que delimita severamente el accionar estatal y municipal. "¿Cómo hace el Estado para hacerse cargo?", se preguntan los vecinos, cuando los llamados a los dueños son ignorados y la ley establece un procedimiento largo para intervenir.

Un experto explicó que el interior de muchos edificios, hechos principalmente de madera, está convertido en "un basural" y usados incluso como baños o refugios por personas en situación de calle, mientras que "es un esfuerzo, pero no un esfuerzo importante para mantener estas estructuras".

La lentitud para asignar recursos y la insuficiencia de incentivos tributarios o programas especiales también son foco de críticas. Según un especialista, una ley de patrimonio urgente, que incluya glosas presupuestarias y estímulos a propietarios para conservar, es indispensable: "No podemos demorarnos 10 años porque mientras tanto los edificios se queman".

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO CHILENO Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL A LA CRISIS

Expertos y autoridades coinciden en que Valparaíso, como sitio patrimonio mundial, es una responsabilidad nacional y no sólo local. La académica Marcela Hurtado sentencia: "Han sido años de abandono... faltan recursos, faltan programas y falta voluntad decidida del Estado".

La alcaldesa de Valparaíso reconoce que aunque hay gestión, los resultados concretos aún no se perciben y que la municipalidad no puede sola frente a la complejidad legal y financiera: "Si es privado, nosotros no podemos entrar ni siquiera a cercar... hemos decidido iniciar procesos de declaratoria de abandono y estamos formando mesas de trabajo... pero todo toma tiempo, y el tiempo es nuestro enemigo".

Por otra parte, la creación de una corporación público-privada para la protección del patrimonio busca corregir erradas dinámicas de décadas y aumentar el financiamiento: "Ya estamos entregando cerca de 15 millones para el programa del sitio patrimonio", afirma su representante, aunque reconoce que "queda mucho por hacer" y que lo que viene "es un desafío difícil".

VALPARAÍSO, CRISIS Y ESPERANZA ANTE EL RIESGO DE INCENDIOS Y UN FUTURO CAMBIANTE

Valparaíso enfrenta además un riesgo creciente por incendios, especialmente alarmante dada la gran cantidad de construcciones de madera y el efecto del cambio climático.

Para contrarrestar esta amenaza, en mayo de 2025 se implementó un plan de gestión y prevención de incendios que involucra a la comunidad y maneja información científica intersectorial. Este plan es un paso esencial para proteger la ciudad, aunque de ningún modo resuelve el abandono ni la restauración del patrimonio estructural.

Mientras tanto, el turismo en verano, especialmente al ser uno de los destinos favoritos de los argentinos, ofrece una luz en medio de tanta crisis. La temporada 2025 mostró una ocupación hotelera alrededor del 65% en la región, impulsada por la llegada de más de medio millón de turistas argentinos en enero, un aumento histórico del 151,8% respecto a 2024.

Este boom turístico vincula a Valparaíso con dinamismo económico, pero enfrenta la paradoja de que muchos espacios patrimoniales emblemáticos se encuentran cerrados o en ruinas, dañando la experiencia y el futuro del turismo cultural.