El maíz se afianza como uno de los cultivos más dinámicos del norte de la Patagonia, impulsado por la demanda ganadera y por los rendimientos que viene mostrando en los valles irrigados de Río Negro. De cara a la campaña agrícola 2025-2026, un estudio realizado en Viedma y cuatro localidades de la provincia de Buenos Aires evaluó 11 híbridos de maíz, con resultados que posicionan a la capital rionegrina como uno de los polos de mayor productividad.

Viedma, la mejor performance

En el ensayo comparativo, Viedma alcanzó un promedio de 26.055 kilos de materia seca por hectárea (kg MS/ha) en planta entera, lo que significó un 46% más que la segunda localidad del ranking. Además, un híbrido en particular llegó a un rinde máximo de 35.228 kg MS/ha, cifra que confirma el alto potencial productivo de los valles irrigados rionegrinos.

Otro aspecto destacado fueron las tasas de digestibilidad y el contenido energético, que superaron ampliamente a las otras zonas evaluadas. Estos parámetros no solo refuerzan el interés de los productores agrícolas, sino que además garantizan un insumo de mayor calidad para el engorde de ganado y la producción de carne y leche en la región.

Estimaciones de costo por hectárea

El Lic. José “Pepe” Sáenz presentó una estimación detallada sobre el costo de implantación de maíz en el Valle Medio del río Negro, considerando tanto la producción de silo de planta entera como la de grano.

El cálculo se basó en valores de contratistas y en un sistema de riego por bombeo directo del río, sin incluir canon. También se tomó como referencia el precio del maíz previo a la suspensión de las retenciones a las exportaciones, lo que permite proyectar con cierta estabilidad los márgenes para la campaña 2025-2026.

Según el informe, el rinde de indiferencia del maíz para silo oscila entre 7.800 y 8.300 kilos, lo que marca el umbral mínimo a partir del cual la actividad comienza a ser rentable. En comparación, los rindes logrados en los ensayos superan con amplitud esos valores, lo que asegura márgenes positivos.

Silo y grano: dos alternativas rentables

El análisis comparativo entre maíz para silo y maíz para grano muestra que ambos esquemas productivos tienen ventajas competitivas en la región. El silo permite abastecer la creciente demanda de la ganadería de carne y leche en el Valle Medio, Alto Valle y el Valle Inferior, mientras que el grano ofrece una alternativa de venta más diversificada, tanto para consumo local como para mercado nacional.

En ambos casos, los costos proyectados son competitivos en relación con otras zonas del país, especialmente si se tiene en cuenta el menor gasto en logística por la cercanía a los principales establecimientos de engorde a corral y tambos patagónicos.