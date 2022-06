Tras la operación de su hijo Tiziano, a quien el pasado fin de semana le quebraron la mandíbula de una trompada en la puerta de un boliche rosarino al grito de "Tincho, Valeria Mazza habló del episodio violento y lo catalogó como "una trompada a toda la sociedad".

"El domingo yo estaba muy expeditiva y concentrada en tratar de responder lo más rápido posible, pero el lunes cuando llegamos acá me desmoroné completamente", declaró en la puerta del Hotel Austral.

Confesó que estuvo "llorando todo el día" y pensando en lo que podría haber pasado. "Caí en la cuenta de que fue una trompada a toda la familia, a toda la sociedad y a todos los que somos padres. Es algo que no puede pasar", agregó.

"No estoy enojada, no siento ganas de venganza, pero siento que no puede seguir pasando. Me gustaría que, ya que esto le pasó a un hijo mío y está teniendo repercusión, que lo usemos para que sea un basta", reflexionó.

"No puede ser que no podamos salir a la calle tranquilos, que nuestros hijos no puedan salir a divertirse, que estemos siempre con miedo mirando quién viene atrás, la agresión física y verbal que hay. En algún momento tenemos que decir basta", afirmó.

"Me siento más aliviada. No veo la hora de llegar a casa y que estamos los seis juntos. Necesito unos cuantos días de nido lleno y calor de familia", detalló.

Alejandro Gravier, el padre de Tiziano, comentó que es "un caso de agresión artero, traicionero y en el que no tienen motivos. Este viernes hay una audiencia y ojalá que expliquen por qué lo han hecho", dijo en relación a los dos detenidos que investiga la Justicia, de 26 y 27 años aproximadamente.

Tiziano deberá ver al cirujano "para saber cómo está avanzando el tema de la operación, de los puntos que teóricamente son reabsorbibles, pero alguno se puede llegar a sacar", culminó.