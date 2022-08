"Entre este miércoles y jueves estarán llegando 8 mil dosis de vacunas Moderna a Chubut de las cuales unas 4 mil serán exclusivamente para Comodoro Rivadavia.", explicó Lorena Abril, Coordinadora de las Campañas de Vacunación del Área Programática a ADNSUR, e indicó que "la segunda semana de agosto comienza en Comodoro la vacunación contra el Covid para niños de entre 6 meses y 3 años"

Mencionó que "se estima vacunar a unos 20 mil niños de Chubut durante la campaña", para lo cual las dosis "serán distribuidas en los distintos vacunatorios y Centros de Salud".

"Los padres podrán cercarse de manera espontánea, sin turno, a vacunar a sus hijos. Se trata de una vacuna optativa, no obligatoria y complementaria a las obligatorias de calendario", señaló.

En agosto comenzarán a vacunar contra el covid-19 a menores desde los 6 meses a los 3 años en Chubut

DÓNDE VACUNAR A LOS CHICOS CONTRA EL COVID-19 EN COMODORO

"Solo estarán habilitados los centros de salud y los distintos vacunatorios como el de los hospitales, el de la Secretaria de Salud y el trailer de la Municipalidad. No habrá gimnasios ni lugares especiales porque es una vacuna que puede estar en un Centro de Salud sin disponer de mucha logística. También porque la recomendación es que sea un lugar donde el niño se sienta como más protegido, mas cuidado, y en el Centro de salud pueden hacerlo. Esperan en la sala de espera, son vacunados en brazos de la mamá, sin tanta gente que puede generar malestar en los niños", explicó.

Recordó que "la vacuna contra el covid puede aplicarse en conjunto con otras vacunas de calendario, no se necesita prescripción medica, solo llevar el DNI y la libreta sanitaria".

Coronavirus: comienza la campaña pediátrica de inmunización para niños de hasta tres años

Detalló que "la vacuna Moderna que se aplicará en bebes y niños de hasta 3 años es una vacuna que tiene la misma plataforma que la de adultos. Esta es de ARN la dosis es más pequeña y de menor concentración" y remarcó que "también se va a utilizar como refuerzo de 3 y 4 años"

"No esta demostrado que haya ninguna contraindicación mas allá de lo habitual de cualquier vacuna. Se recomienda conversar con el pediatra para sacarse las dudas. El covid no ha sido en este grupo etario ni muy frecuente ni de gravedad. Entonces esto hace que muchas veces uno dude en vacunarlos. La vacuna disminuye la gravedad del cuadro de covid, no implica que el niño no se va a contagiar"