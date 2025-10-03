La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que establece aumentos acumulativos y pagos extraordinarios para todos los trabajadores del sector bajo los convenios colectivos de trabajo (CCT) 76/75 y 577/10.

Este pacto, vigente hasta el 31 de octubre de 2025, constituye una actualización salarial que busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores de la construcción frente a la inflación y los crecientes costos de vida.

El acuerdo contempla aumentos acumulativos que se aplican sobre los salarios básicos de los meses previos, con dos incrementos principales para el último trimestre del año.

UOCRA actualizó sus salarios: cuánto cobrarán por hora en octubre 2025

En particular, desde septiembre de 2025 se implementa un aumento del 1,3% sobre los básicos de agosto, mientras que en octubre se agrega un 1,2% adicional sobre los básicos de septiembre.

Esta metodología de ajuste gradual y acumulativo apunta a brindar una mejora sostenida al ingreso mensual de los trabajadores, evitando grandes saltos que puedan desestabilizar las finanzas de las empresas constructoras.

De acuerdo con los cálculos efectuados tras el acuerdo, los salarios básicos para las principales categorías quedaron definidos así para septiembre de 2025:

Oficial especializado: $5.067

$5.067 Oficial: $4.335

$4.335 Medio oficial: $4.006

$4.006 Ayudante: $3.687

$3.687 Sereno: $669.856 (sueldo)

Pago no remunerativo mensual para octubre 2025

El acuerdo además incluye el pago de sumas no remunerativas mensuales, liquidadas en forma quincenal, dirigidas a complementar el sueldo mensual en septiembre y octubre. Los importes establecidos para estas sumas no remunerativas son:

Oficial especializado: $74.200

$74.200 Oficial: $71.000

$71.000 Medio oficial: $64.900

$64.900 Ayudante: $61.800

$61.800 Sereno: $61.800

Para las zonas denominadas B, C y C-Austral, que incluyen regiones de alta demanda y costos de vida más elevados , se estipularon montos superiores conforme a la tabla de adicionales por zona, reforzando el compromiso con la equidad territorial en los salarios.

Este nuevo acuerdo absorbe las sumas que se hubieran otorgado voluntariamente desde agosto de 2025 por los empleadores, asegurando que ningún trabajador vea reducido su ingreso neto a causa de la implementación del pacto. La intención de este punto es evitar la disminución del salario real de los empleados, especialmente en un contexto económico complejo para los trabajadores registrados en la construcción.

La vigencia del acuerdo comprende hasta el 31 de octubre de 2025, con un compromiso adicional para el seguimiento del contexto económico y salarial del sector. En este sentido, se creó una Comisión Especial de Seguimiento, compuesta por representantes de UOCRA, CAMARCO y FAEC, que se reunirá el próximo 20 de octubre de 2025 para evaluar la necesidad de nuevas actualizaciones salariales o complementos a partir de noviembre y para adelantarse a eventuales negociaciones futuras.

Por otra parte, el acuerdo establece que será de aplicación tanto para los trabajadores comprendidos bajo el CCT 76/75, que regula a los obreros de la construcción, como para el CCT 577/10, específico para la actividad en la construcción en general. Esto garantiza la homogenización de los incrementos salariales para todos los trabajadores registrados del sector en todo el país, favoreciendo la estabilidad laboral y salarial.

¿Habrá aumento en noviembre de 2025?

La firma de este nuevo acuerdo salarial con aumentos acumulativos y sumas no remunerativas representa una respuesta a la continuidad del proceso inflacionario que afecta a la economía argentina y, particularmente, al sector de la construcción, uno de los motores de la generación de empleo formal en la industria.

Para los trabajadores, significa una mejora sustancial en sus ingresos que les permitirá afrontar los costos crecientes de la canasta básica y otros servicios esenciales.

Desde el punto de vista sindical, la UOCRA mantiene una postura activa en la defensa de los derechos salariales y laborales de sus afiliados, buscando balances equitativos en las negociaciones con los empleadores ante la presión del contexto económico. Por su parte, las cámaras empresarias como CAMARCO y FAEC apuestan a acuerdos pragmáticos que promuevan la continuidad de la actividad constructiva en un marco de previsibilidad y diálogo social.

La convocatoria a la Comisión Especial para la revisión del acuerdo y la evolución del contexto económico anticipa que el sector estará atento a nuevas negociaciones salariales para el mes de noviembre, con la expectativa de que los incrementos respondan a la inflación acumulada y a posibles variaciones en la demanda de la construcción.