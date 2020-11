RAWSON (ADNSUR) - El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) en Trelew y la zona del Valle Inferior del Río Chubut y Puerto Madryn, Mateo Suárez, se manifestó a favor de que el Gobierno y la Legislatura impulsen un “debate público” en torno al proyecto de zonificación minera en la Meseta, al tiempo que indicó su acuerdo con el desarrollo de la industria en la que, dijo, hay afiliados del gremio que trabajan en otras provincias, como Santa Cruz.

“Queremos el debate, queremos discutirlo”, dijo Suárez consultado sobre el proyecto del Gobierno del Chubut que este martes tomó estado parlamentario durante la sesión ordinaria realizada por la Legislatura.

“No somos dueños de la verdad. A lo mejor tienen razón ellos, los que dice ‘no’. Por eso hay que invitar y participar al debate público”, insistió, en declaraciones a Radio Golfo Nuevo.

Afiliados en otras provincias

Suárez dejó en claro el acuerdo del gremio con la actividad minera. “Nosotros tomamos el ejemplo de otras provincias, como Santa Cruz, donde hay muchas mineras, y tenemos gente enrolada a nuestro gremio”, dijo.

“Vemos que no es dañino, se abren muchas fuentes de trabajo. ¿Entonces por qué no probar acá? Hay varias provincias que tienen minería y no ha habido problemas”, agregó.

En este marco indicó: “Sería bueno que el Gobierno y la Legislatura inviten a un debate público para ir a escuchar, a ver si los que no están de acuerdo tienen razón y presentan alternativas”.

El líder del gremio de la construcción fundamentó en la desocupación la necesidad de generar más alternativas productivas. “Nosotros vemos mineras en otras provincias y acá necesitamos ver si esto arranca y salvamos un poco la desocupación”, sostuvo, y cuantificó la cantidad de desocupados en Trelew, Madryn y zonas aledañas en 2.000.

“Los estamos asistiendo pero no es la dignidad del trabajador. Las cajas que nosotros les damos son grandes, importantes, pero el trabajador no merece una caja. Es un salvataje. El trabajador necesita su dinero, su salario y disponer con su familia lo que quiera comprar o hacer, o necesite pagar. Vemos la necesidad todos los días”, manifestó.

En este marco se preguntó: “Entonces, ¿por qué no ir a la Legislatura con los compañeros que se quieran expresar? Nosotros no instamos a ninguna violencia. Somos respetuosos y esperamos que nos respeten”.

“Como gremio queremos trabajo para los compañeros. En ningún momento promovemos la violencia. Queremos que sea en paz”, cerró.