Uno de los supermercados interesados en Carrefour se retiró de la compra y la cadena sigue en disputa
La cadena francesa, que cuenta con 700 sucursales y 17 mil empleados en el país, continúa con su proceso de salida de Argentina en medio de un contexto de bajo consumo e incertidumbre económica. La venta sigue abierta y los interesados deberán presentar sus ofertas en noviembre
Este jueves se confirmó que uno de los aspirantes a adquirir Carrefour decidió abandonar la competencia por la cadena francesa, que lleva más de 40 años operando en Argentina y cuenta con marcas muy reconocidas.
Se trata de Cencosud, compañía chilena propietaria de Jumbo, Easy y Vea, entre otras, que comunicó que “ha decidido no continuar en el proceso actualmente en curso”.
Desde la empresa señalaron: “Llevamos más de 40 años en Argentina, con un negocio sólido y una posición de liderazgo en centros comerciales, supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y servicios financieros. Tenemos plena confianza en el país y un potencial de inversiones muy atractivo, que priorizaremos frente a esta oportunidad”.
Asimismo, aseguraron que seguirán atentos a los movimientos del mercado y evaluando oportunidades de crecimiento, siempre con “disciplina en la asignación de capital” y considerando las alternativas disponibles en todos los mercados donde operan.
Según Infobae, Cencosud enfrentaba el desafío de obtener la aprobación regulatoria, ya que una fusión con Carrefour generaría una concentración de mercado sin precedentes. Además, agencias internacionales de calificación advirtieron que un aumento de su participación en Argentina podría impactar negativamente en su perfil crediticio.
Quiénes siguen en la carrera por Carrefour
La venta de Carrefour se da en un contexto de bajo consumo y alta incertidumbre, donde están en juego acuerdos con proveedores, estrategias de precios y miles de empleos.
En la etapa final de negociaciones permanecen Coto, Grupo De Narváez (GDN) —con participación de L Catterton— y Klaff Realty, que deberán presentar sus ofertas vinculantes en noviembre.