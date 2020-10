Justo a tiempo para la Semana de la Concienciación Asexual, que se celebra hasta este sábado 31 de octubre, un nuevo estudio dice que más adolescentes se identifican como asexuales de lo que se piensa. La ONG The Trevor Project publicó recientemente una nueva investigación sobre la comunidad asexual, que encuestó a más de 40.000 jóvenes LGBTIQ+ y encontró que el 10% se identificó como asexual o dentro del espectro de la asexualidad.

Cuando se les dio la oportunidad de describir más a fondo su orientación sexual, los jóvenes asexuales declararon que eran: demisexuales (15%), gris-sexuales (9%), y/o poliamorosos (9%). La atracción romántica también fue explorada, con el 20% diciendo que eran panrománticos, el 17% diciendo que eran birománticos, y el 13% diciendo que eran arománticos.

¿Pero, qué significan todos estos términos? The Trevur Project define la asexualidad como alguien que experimenta o exhibe una falta de atracción sexual hacia los demás. Esto obviamente no es algo negativo, ya que la asexualidad puede ser muy diferente dependiendo de la persona. Entonces, demisexual significa que no experimentan atracción sexual primaria pero pueden experimentar atracción sexual después de conocer a alguien. Mientras tanto, la asexualidad gris se refiere a una persona que experimenta una atracción sexual rara o poco frecuente.

Además existen términos de atracción romántica que se basan más en el nivel emocional de las citas y no en el sexual. Así que alguien que es aromántico no experimenta atracción romántica, alguien que es biromántico puede experimentar atracción romántica hacia hombres o mujeres, y el panromanticismo es una atracción hacia una persona específica y no tanto hacia una identidad de género.

“Los jóvenes asexuales suelen ser olvidados tanto en la investigación como en los esfuerzos de divulgación”, dijo la Dra. Myeshia Price-Feeney, científica investigadora de The Trevor Proyect. Debido a que muchos obvian a los asexuales del espectro LGBTIQ+ por la falta de una comprensión general del concepto, los jóvenes asexuales típicamente “seleccionaron otras formas de describir su orientación sexual en general”, según Price-Feeney, ya que los adolescentes asexuales típicamente “desean representar su sexualidad de manera más matizada”.

El estudio también encontró que una parte significativa de la comunidad asexual también pertenece a las comunidades trans y no binarias. Mientras que el 3% de los hombres cis y el 9% de las mujeres cis se identificaron como asexuales, el 13% de los hombres trans y 6% de las mujeres trans dijeron lo mismo. Al final, el 20% de los jóvenes no binarios y el 15%de los jóvenes que cuestionaban sus identidades de género informaron ser asexuales.