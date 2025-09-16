El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que los días 24 y 25 de septiembre se llevará adelante la implementación de las Evaluaciones ERCE 2025 (Estudio Regional Comparativo y Explicativo), un dispositivo internacional coordinado por la UNESCO, por intermedio del LLECE y en articulación con la Secretaría de Educación de la Nación.

Esta edición contempla la participación de 284 escuelas de todo el país, con más de 11.000 estudiantes evaluados en lectura, escritura, matemática y ciencias naturales. En Chubut, las instituciones seleccionadas son las escuelas N° 152 de Puerto Madryn y N° 171 de Comodoro Rivadavia.

Allí se aplicarán las pruebas a secciones de 3° y 6° grado, acompañadas de cuestionarios destinados a estudiantes, directivos, docentes y familias, con el fin de obtener información de nivel, contexto y habilidades socioemocionales.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

QUÉ SON LAS EVALUACIONES ERCE

Las Evaluaciones ERCE (Estudio Regional Comparativo y Explicativo) son un proyecto de evaluación educativa coordinado por la UNESCO a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE). Estas evaluaciones se aplican en países de América Latina y el Caribe, incluyendo Argentina, con el objetivo de medir el aprendizaje de estudiantes de escuelas primarias.

Además, se recaba información sobre el contexto educativo y las habilidades socioemocionales de los alumnos mediante cuestionarios para estudiantes, docentes, directivos y familias.

Confirmaron un nuevo aumento y bono para jubilados y pensionados de ANSES en octubre de 2025

En Argentina, las ERCE permiten obtener un diagnóstico regional y nacional sobre el estado de la educación primaria, facilitando la comparación longitudinal con resultados anteriores y con otros países de la región. Estos estudios ofrecen datos clave para la formulación de políticas educativas que apunten a mejorar la calidad del aprendizaje, identificando fortalezas y desafíos en el sistema educativo.

CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN

En 3° grado, el primer día se evaluará lectura y escritura, mientras que la segunda jornada estará destinada a matemática, cuestionario del estudiante y habilidades socioemocionales. Una histórica cadena de pizzerías desembarca en Chubut por primera vez en la historia

En 6° grado, se evaluarán las áreas de lectura, escritura, matemática y ciencias naturales, además de las habilidades socioemocionales, y también deberán completar el cuestionario del estudiante.

Cada alumno llevará a su hogar un cuestionario para que sea completado por un adulto responsable, cuya devolución al día siguiente es fundamental para complementar la información recogida.

Los resultados se verán reflejados en un informe regional y en el Informe Nacional de Argentina, que se darán a conocer durante el segundo semestre de 2026.