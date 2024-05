Una vecina de Comodoro reclama que un cerro se está derrumbando sobre su casa: "En cualquier momento se va a caer la pared"

Gabriela vive en barrio Castelli y reclama que un cerro se está cayendo sobre su casa. En diálogo con ADNSUR, explicó que su vecina tenía un muro de contención que “se vino abajo el 7 de marzo”, día en que comenzó el problema.

Según señaló, “el cerro buscó un lugar natural y hoy prácticamente está pegado a mi casa. Tengo la parte de atrás de mi casa casi enterrada y hasta ahora no hay ninguna solución”, indicó.

En relación a la antigüedad del reclamo, recordó que “hace un año y dos meses” está judicializado. “Una vez que a ella (su vecina) le construyeron el muro -que lo hizo la Municipalidad- el cerro empezó a buscar salir de ahí y empezó a caer a mi patio de a poco. Tenía una cama elástica de mis nenes, se enterró y ahí decidí judicializar el hecho, porque veía que cada vez iba cayendo más tierra. Hasta ahora no hay ninguna respuesta, porque obviamente al ser contra la Municipalidad, el expediente se perdió, reapareció hace 20 días atrás y no se acercó absolutamente nadie", arremetió.

Un trekking inolvidable hasta la base del pico más alto de Santa Cruz

Y continuó “vemos que hay gente que viene a trabajar arriba, a medir y lo que nos dicen cada vez que nos acercamos es que es un grupo de geólogos de la universidad, que están estudiando qué es lo que se puede hacer”, relató.

Respecto al último temporal de lluvia que se vivió en la ciudad, Gabriel recordó que “fue terrible”. “El agua se me filtró por los zócalos, calculo que otra lluvia como la que tuvimos y lo más probable es que los zócalos revienten y el agua se me va a meter adentro de mi casa”, lamentó preocupada.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Nosotros lo que pedimos a través de las notas, porque no es la primera vez que salimos en los medios- es que por favor nos manden una máquina y se la tenemos que pedir al Municipio. No exageramos la situación, en julio se van a cumplir cuatro años desde que pude terminar de construir mi casa y hoy la tengo prácticamente destruida. El día que cayó el muro, no sé si del impacto o qué se me rajaron las paredes dentro de mi casa y no hay una solución, nadie te dice nada", sostuvo.

Sobre el posible causante del movimiento del cerro, comentó “nosotros sabemos que el problema se ocasionó con el barrio privado que está al lado, al hacer las calles cortaron las napas principales del cerro y el talud. Hay una filtración de agua", destacó.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

LA SITUACIÓN DIARIA

“Como es la parte de atrás de la vivienda no se sale al patio, está totalmente anulado porque es peligroso. Las paredes viven descascarándose y después si llueve se filtra el agua por encima de los zócalos. No sé en qué momento se va a caer o no la pared”, relató angustiada.