Una vecina de Comodoro organiza una rifa para pagar el alquiler en el que vive junto a sus hijos y su hermano

Micaela vive junto a su hija de tres años, su hijo de 13 y su hermano de 8 años, de quien quedó a cargo luego de que falleciera su mamá, hace cuatro años. Actualmente, está atravesando una difícil situación económica y no logró saldar el alquiler completo de este mes.

Frente a este contexto, vende una rifa para poder juntar el resto de dinero que necesita para completar el pago del alquiler. “Me lo subieron a $700.000”, señaló.

“Lamentablemente no tenemos casa propia, mi mamá estuvo anotada en el IPV más de 15 años y falleció sin tener una respuesta, dejando a mi hermanito menor a mi cargo. Solamente cobro la Asignación Universal por Hijo, que es con lo que cubro los gastos de alquiler y por ahí vendo una que otra cosa, para tener para la alimentación, para los útiles y demás de los nenes. Me subieron el alquiler y si no pago tengo que desocupar la casa”, explicó.

En ese marco, comentó que “le costó mucho conseguir la casa donde alquila actualmente, los precios están por las nubes, te piden recibo de sueldo, garante, cosas con las que no contamos. Entonces, la idea de esa rifa es juntar lo que me falta para el alquiler y por ahí si alguien sabe de algún lugar que esté dentro de lo que nosotros podemos pagar -que es hasta 550.000 pesos- también es un dato que nos sirve”, relató.

Y sumó, “que acepten con nenes, somos gente tranquila. Estamos todo el día en casa, no hacemos juntas. Los nenes van al colegio. Ya pagué 550.000 y me falta juntar el resto”, manifestó.

BÚSQUEDA LABORAL

“Yo puedo trabajar en el horario en que los nenes están en el colegio. Tengo a mi nena de 3 años que ando para todos lados con ella. Estuve haciendo trabajos de planchado, de limpieza -donde me permitían llevar a mi hija- que no molesta y también puedo hacer planchados en mi casa”, comentó.

RIFAS

“Estoy rifando un teléfono que le regalaron a mi nene, que él me lo dio porque sinceramente no lo va a usar, así que estamos rifando un teléfono nuevo en caja, una consola que también la dejó mi nene y un cepillo alisador de dama”, detalló.

Cada rifa tiene un valor de $5000 y está vendiendo un total de 50 números.