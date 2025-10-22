El hecho ocurrió el 18 de octubre en la ciudad mexicana de Tulum, donde Karina Alejandra Rott, una reconocida vecina de Las Grutas, se encontraba de vacaciones. Por causas que aún no fueron esclarecidas, la mujer cayó desde el balcón de un edificio ubicado en el tercer piso y sufrió múltiples fracturas: en ambos tobillos, en un brazo y en la columna vertebral.

De inmediato fue trasladada al Hospital General de Playa del Carmen, donde recibió los primeros auxilios. Sin embargo, su familia denunció que la atención médica fue insuficiente, por lo que gestionaron su traslado a Mérida, donde los profesionales confirmaron que debía ser operada de urgencia.

“No la estaban atendiendo como se debe”

La sobrina de la víctima, Daiana Rott, relató en redes sociales que la primera noche en el hospital “solo le pararon el sangrado y le dieron medicamentos para el dolor”, sin avanzar con las intervenciones necesarias.

“Necesitamos llevarla a una clínica, los gastos son muy altos y no podemos cubrirlos por completo”, escribió la joven, acompañando la publicación con fotografías del estado de su tía.

La familia lanzó una campaña solidaria en redes sociales para poder costear la atención médica y el eventual retorno a la Argentina, pero rápidamente la historia se viralizó y llegó a las autoridades provinciales.

El gobierno de Río Negro dispuso un vuelo sanitario

La repercusión del caso motivó la intervención del gobierno de Río Negro, que a través del gobernador Alberto Weretilneck confirmó que se pondrá a disposición un avión sanitario para traer a Karina de regreso al país.

“El gobernador nos consiguió el avión sanitario para ir a buscar a Kari. Solo falta la autorización médica del hospital donde está internada”, informó en sus redes sociales Mely Rott, otra de las familiares.

Desde el entorno de la mujer aseguraron que el traslado se realizaría este miércoles, aunque restan definir detalles del operativo y la autorización formal del centro médico en México.

Cómo será el traslado y qué sigue después

Una vez en territorio argentino, Karina será trasladada a una clínica de la provincia para recibir la cirugía que necesita y continuar su tratamiento de recuperación. Los médicos locales ya fueron notificados para preparar la recepción de la paciente, quien se encuentra fuera de peligro pero con lesiones graves que requieren atención especializada.

El operativo de repatriación estará coordinado por el Ministerio de Salud de Río Negro, en conjunto con autoridades consulares y sanitarias mexicanas, que gestionan los permisos de vuelo y traslado.