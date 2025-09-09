Aunque no hubo confirmaciones oficiales, fuentes que conocen la dinámica del proceso confiaron a ADNSUR que entre las empresas interesadas se encuentran, además de Patagonia Argentina, otras dos firmas de reconocida trayectoria local y regional, como es Petrosar.

La línea de los "micros amarillos" es fácilmente reconocible, porque durante años caracterizó el paisaje del tránsito vehicular con sus inconfundibles unidades en horarios de "subida" o "bajada" de turnos petroleros. Aunque ese trabajo continúa, sin dudas el ritmo es menos intenso a raíz de la menor actividad en los yacimientos y porque también hay un menor volumen de traslado de personal por el cambio en modalidades de trabajo, con concentración de centros de telecomando en áreas urbanas.

Más allá del resultado de la licitación, la participación de la firma resulta sintomática de los tiempos que atraviesa Comodoro Rivadavia con relación a la actividad hidrocarburífera, atravesada por un innegable período de reestructuración.

En esos ámbitos se mencionó también a la empresa Etap como adquirente del pliego e interesada en ofrecer el servicio de transporte urbano, considerando que es una firma que ya brinda servicios de media y larga distancia, además de que también se desempeña en el petróleo.

Entre los interesados circularon referencias a otros dos grupos empresarios. Uno que desembarcó recientemente en Trelew, adquiriendo a la empresa 'Transportes El 22' en el año 2023, aunque ya venía desempeñando un servicio interurbano con base en Rawson, identificado como grupo Ceferino, y otra empresa externa, que sería de Buenos Aires o San Luis, aunque por el momento hubo mayores precisiones.

QUE ES LO QUE SE CONOCERÁ EL LUNES PRÓXIMO

Ante la expectativa generada, vale repasar cómo será el proceso licitatorio. El lunes próximo se abrirá el sobre número 1, en el que las empresas deben presentar antecedentes y respaldos financieros, entre otras constancias vinculadas a la parte más formal, de acuerdo con los requisitos del pliego.

Sólo las empresas que superen esa primera instancia estarán en condiciones de pasar a la siguiente ronda, con la apertura del sobre número 2, en el que consta la propuesta vinculada al aspecto económico.

Previamente, se conformará la comisión evaluadora, integrada por un representante de las secretarías de Gobierno, de Economía y Asesoría Letrada del Municipio, además de un veedor en representación del ENCOSEP.

LA PROPUESTA ECONÓMICA SE MIDE POR PUNTAJE, SEGÚN LA PROPUESTA DE CADA ÍTEM

Una vez superada la evaluación técnica, viene el análisis económico. En ese plano, la competencia no es por un "precio", como ocurre con una obra pública en la que las empresas compiten en base a la menor cotización del valor del trabajo, sino con una serie de factores vinculados a las condiciones exigidas en el pliego.

Por eso, las participantes deben presentar propuestas vinculadas a esas exigencias, que van desde el promedio de antigüedad de la flota (que debe ser inferior a 5 años) hasta la cantidad de vehículos con motor eléctrico o alimentados a GNC, entre otros requisitos vinculados al cuidado ambiental.

Desde esa perspectiva, las presentaciones funcionan como una especie de "apertura de costos", en las que las empresas pugnarán por presentar la propuesta más eficiente, a partir de la serie de condiciones en las que van sumando puntaje por cada ítem y su grado de cumplimiento.

UN SERVICIO DE CASI 3.000 MILLONES DE PESOS POR MES

En cuanto al costo del servicio, hoy se ubica en torno a los 2.800 millones de pesos. La mitad se cubre con subsidios aportados por el municipio, ya que alcanza los 1.450 millones en la actualidad, mientras que la otra mitad debe cubrirse con la venta de los boletos que la empresa efectúa cada mes.

El pliego requiere una serie de condiciones que algunos observadores ya evalúan que podría requerir la participación de más de una empresa. No sólo por la división en dos grupos de líneas, lo que de por sí abre la posibilidad de que participen dos empresas diferentes, sino también por las exigencias plasmadas para cubrir todos los requisitos de un servicio que requiere modernizarse y mejorarse, algo de lo que no hay dudas.

Lo que sí abre interrogantes, que deberán resolverse de aquí al 1 de diciembre, es el modo en que podrá afrontarse un servicio que demanda más de 100 unidades vehiculares (con las condiciones macroeconómicas que atraviesa el país), ubicando a Comodoro Rivadavia entre las 15 ciudades de mayor demanda de ómnibus del país.