

El lunes, alrededor de las 14.20, Jennifer Torres, repartidora de PedidosYa en Comodoro Rivadavia, sufrió un accidente que cambió de golpe su rutina laboral y personal. Mientras circulaba por Avenida Yrigoyen y Malvinas, un auto la encerró de manera violenta provocando su caída. El conductor nunca se detuvo a asistirla y continuó su marcha como si nada hubiera ocurrido.

“Yo iba a entregar un pedido, cuando de repente por el lado izquierdo me aparece un Chevrolet Ágile blanco con vidrios polarizados. Venía pegado a mi moto, no me dio tiempo a reaccionar. Perdí el control y me caí. Arrastré varios metros con la moto y terminé con una luxación y fractura en el hombro izquierdo, además de heridas en las manos y un golpe muy fuerte en la rodilla”, relató Jennifer.

Dos caballos de la Montada escaparon por una falla en el corral y provocaron un grave accidente

La joven describió con crudeza la situación: “El conductor siguió andando, como si no hubiese pasado nada. Yo quedé tirada en el suelo sin poder levantarme, porque el brazo no me respondía. La moto me quedó arriba de las piernas y gracias a que varias personas que pasaban me ayudaron pude recibir auxilio”.

Moto retenida, lesiones y daño económico

A las lesiones físicas y el daño emocional se suma otra complicación: la moto con la que trabaja quedó secuestrada por orden judicial, al igual que su mochila de repartos y su casco. “La moto la tiene la Policía, está en la Seccional Segunda. Yo ya hice la denuncia penal para que encuentren a la persona que me chocó, pero mientras tanto me quedo sin mi herramienta de trabajo”, lamentó.

Accidentes evitables: qué dice la normativa y cuáles fueron las faltas graves en el choque que conmocionó a Comodoro

Consultada sobre el impacto económico, Jennifer fue clara: “Nuestro trabajo es día trabajado, día pagado. Si no salimos a repartir, no generamos ingresos. En una buena jornada de 7 u 8 horas, yo podía ganar entre 40 y 50 mil pesos. Hoy no puedo trabajar y cada día que pasa es dinero que pierdo, además de todos los gastos médicos y de la recuperación”.

Jennifer fue atendida por médicos traumatólogos que le indicaron un estricto reposo. “Tengo dos semanas para que el hueso del hombro se suelde de manera natural. Si no evoluciona bien, van a tener que operarme. Por ahora estoy en mi casa, inmovilizada, cuidándome y esperando que todo sane para después empezar con kinesiología”, explicó.

En lo cotidiano, la situación también se vuelve difícil. “Estoy imposibilitada de mover el brazo izquierdo, directamente lo tengo nulo. Por suerte tengo ayuda de mi familia para las tareas básicas de la casa y de higiene, porque sola sería imposible”, contó.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Me dejó tirada como su fuera un perro”

Más allá del accidente y del daño económico que le genera estar sin trabajar, Jennifer no puede ocultar la bronca por la actitud del conductor que la dejó abandonada. “Me chocó y me dejó tirada como si fuera peor que un perro. Si me hubiera matado, quedaba ahí y a esa persona no le importaba. La falta de humanidad es increíble”, expresó con impotencia.

Ahora todo depende de la investigación judicial para identificar al responsable. “Los tiempos los maneja el juez, según lo que vaya arrojando la investigación. Pero mientras tanto mi moto sigue retenida y yo sigo sin poder movilizarme ni trabajar”, agregó.

Jennifer pide que el caso no quede impune y que se encuentre a la persona que provocó el accidente. “Es un daño muy grande el que me ocasionaron, en lo económico, en la salud y en lo emocional. Ojalá que esta persona aparezca y pague por lo que hizo”, concluyó.