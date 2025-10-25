Una reconocida locutora denunció que su hija le confiscó sus bienes: “Quiere mandarme al geriátrico..."

La reconocida locutora Marita Monteleone contó el difícil momento familiar que atraviesa desde su internación, en una entrevista con la periodista Mercedes Ninci.

A los 68 años, Monteleone permanece desde hace tres meses en el Centro Gallego, donde se recupera de una osteotomía de rodilla. Aunque afirma estar en condiciones de recibir el alta motriz, un conflicto con su hija le impide regresar a su hogar.

Marita Monteleone, conmovida: “Mi hija me quitó todos mis bienes”

De acuerdo con información de Noticias Argentinas, la locutora presentó una denuncia contra su hija, la periodista Malena de los Ríos. “Mi hija Malena habló con el juzgado para que me judicialicen (…) para que no pueda irme y me manden a un geriátrico, algo a lo que me niego rotundamente”, declaró Monteleone.

Monteleone afirmó que la causa, que tramita en el juzgado civil número 56, busca determinar su capacidad para tomar decisiones. “Ella pidió que me confiscara los bienes. Malena tiene 31 años y es mi única heredera. No tenía por qué haber hecho eso”, lamentó.

La locutora aseguró que tanto un psicólogo como una psiquiatra la evaluaron y la vieron «muy bien», por lo que su único deseo es regresar a su departamento en Caballito. “Quiero volver a mi casa, porque soy propietaria y estoy pagando las expensas que la señorita Malena de los Ríos dijo que iba a pagar y nunca lo hizo”, denunció.

“Lo único que le pido a Malena es que saque esa restricción”, imploró Monteleone. Mercedes Ninci, por su parte, señaló que Malena de los Ríos “es excelente periodista” y que la situación es “muy complicada”.