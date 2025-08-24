Una ráfaga le tiró parte del cerco de su vivienda en Comodoro y pide ayuda por miedo a la inseguridad
La mujer escuchó, cerca de las 3:00 del domingo, un estruendo, que coincidió con el momento en que se produjeron las ráfagas más fuertes sobre la ciudad. Parte de la protección de su casa de Cerro Solo cedió, y solicita colaboración. Desde Defensa Civil se recibió una decena de llamados por intervenciones.
Las intensas ráfagas de viento que azotaron a Comodoro Rivadavia durante la noche del sábado y madrugada del domingo dejaron como saldo varios daños materiales en algunos barrios, con la voladura de chapas y la caída de ramas o postes de iluminación del espacio público.
Por ejemplo, en Cerro Solo, una vecina sufrió el colapso de la protección del frente de su vivienda y solicita colaboración para poder reparar lo perdido.
“A las 3 de la mañana, con la ráfaga más grande, se sintió como una explosión afuera”, relató la mujer, madre soltera y residente de una casa del plan de vivienda ubicada en la calle Código 845.
“Salimos y se había caído todo el armazón del frente, del portón”, relató.
El episodio no solo generó pérdidas materiales, sino también una profunda preocupación por la seguridad del hogar. “Necesito colaboración con algún bloque, me preocupa la situación porque el barrio es muy peligroso, con muchos robos”, expresó con angustia.
“Me genera preocupación tener que salir a trabajar y encontrar la casa vacía”, contó.
La vecina hizo un llamado a las autoridades y a la comunidad para recibir asistencia, especialmente en un contexto donde las condiciones climáticas extremas se combinan con la vulnerabilidad social.
La situación por las ráfagas en Comodoro
Este caso se suma a otros reportes de vecinos afectados por el viento en distintas zonas de Comodoro, por la caída de árboles o la voladura de chapas, registradas por Defensa Civil local.
Desde Defensa Civil se confirmó a ADNSUR que las intervenciones fueron menos de las previstas, como consecuencia del accionar del viento.
La ráfaga más potente se registró a las 3:15 de 95 km/h, situación que fue mermando en el transcurso de la mañana.
Allí, a las 8:55 se registró otra situación de 83 km/h.