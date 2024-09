Un evento astronómico tendrá lugar este miércoles 2 de octubre: el eclipse solar anular podrá ser visto desde Argentina. Sin embargo, una provincia en la Patagonia tendrá la mejor vista de este fenómeno ya que prácticamente quedarán a oscuras.

Este evento permitirá ver el famoso anillo de fuego, que es cuando los rayos del Sol se pueden ver alrededor de la Luna, que tapa el centro del astro.

Y la provincia que en particular que tendrá la mejor vista, será Santa Cruz, donde el cielo no se oscurecerá completamente, como sí sucede en un eclipse total, debido a que la Luna no llegará a tapar por completo al Sol.

De hecho no se podrá ver la Luna en frente al Sol, ya que un 4% de la superficie de la estrella quedará sin ocultar y será suficiente para encandilarnos.

Un municipio de la Patagonia utilizará al Ejército para arreglar las calles

. De acuerdo al sitio oficial de Ambiente, el eclipse solar anular atravesará la región austral de América del Sur, pasando por Chile y nuestro país. Santa Cruz se destaca como la principal provincia de la Patagonia para ser testigos de este evento.

Para ver el eclipse solar anular, dos sitios se ofrecerán como puntos únicos para su observación: el sector La Ascensión, perteneciente al Parque Nacional Patagonia (APN) y ubicado al pie de la meseta del lago Buenos Aires; y diversos espacios dentro del sector Cañadón Pinturas, que contiene un tramo del río Pinturas y uno de los accesos al Parque Provincial Cueva de las Manos.

Cuándo y a qué hora se podrá ver en Chubut el cometa C/2023 A3

Para poder observar el eclipse será necesario usar anteojos especiales para eclipses o cámaras de fotos con los filtros adecuados.

Mientras tanto, en el resto del país el eclipse se podrá ver de forma parcial, por lo que el máximo de ocultamiento se ubicará en el 50%. La ocultación se dará en diferentes porcentajes y horarios, según la ciudad desde la que se observe el fenómeno.

Los habitantes de la ciudad de Buenos Aires lo podrán observar con lentes o cámaras a partir de las 16.23 cómo la Luna empieza a cubrir al Sol y el máximo ocultamiento se dará a las 17.38. En Ushuaia se verá el fenómeno unos 15 minutos antes y en Salta los tiempos de observación serán más similares a Buenos Aires.

Con información de la Nación, redactada y editada por un periodista de ADNSUR