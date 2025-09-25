La provincia de Neuquén mantiene vigente la prohibición de importación, distribución, comercialización y publicidad de los sistemas electrónicos de inhalación de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. La medida fue recordada por la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del Ministerio de Gobierno, con el objetivo de reforzar la protección de la salud pública.

Normativa nacional y alcance en Neuquén

La prohibición se enmarca en la Resolución 565/2023 del Ministerio de Salud de la Nación y la Disposición 3226/2011 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Ambas normas establecen que también queda vedada la importación y venta de accesorios vinculados a estos dispositivos.

Según la cartera sanitaria provincial, la medida busca reducir riesgos, especialmente en adolescentes y jóvenes, al tiempo que recuerda que el tabaquismo continúa siendo la principal causa de muerte prevenible en el mundo. La nicotina, presente en estos dispositivos, es altamente adictiva y provoca graves daños a la salud, como enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer.

Sanciones económicas

El organismo de Protección al Consumidor advirtió que quienes incumplan con la normativa serán pasibles de sanciones económicas contempladas en las leyes nacionales y provinciales. Actualmente, las multas oscilan entre los $593.413 y los $2.492.334.600, de acuerdo con lo establecido por la Ley 2.268.

Los comercios y la ciudadanía que tengan dudas pueden comunicarse con el organismo a través de los siguientes medios:

Correo electrónico: fiscalizaconsumidor@neuquen.gov.ar

Teléfono gratuito: 0800-222-2667

WhatsApp (solo mensajes): 299-5958167 (con el asunto “Consulta de Circular”).

Evidencia científica y decisión sanitaria

La ANMAT recordó que el cigarrillo electrónico surgió como una supuesta alternativa al tabaco convencional, pero hasta el momento no existe evidencia científica que demuestre su inocuidad ni eficacia como método para dejar de fumar.

De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en 2014, el vapor liberado por estos dispositivos contiene nicotina y sustancias químicas tóxicas y cancerígenas.

Por ese motivo, en diciembre de 2016, la ANMAT reiteró la prohibición para importar, distribuir, comercializar, publicitar, promover o patrocinar cigarrillos electrónicos y sus accesorios, decisión que hoy se ratifica y se aplica con firmeza en Neuquén.