Los trabajadores estatales de Neuquén recibirán este miércoles 19 de febrero la segunda cuota del bono extraordinario de $260.000, según confirmó el Ministerio de Economía, Producción e Industria de la provincia. Se trata de una suma adicional acordada en las últimas paritarias con los gremios estatales.

El pago de este bono se suma a la actualización salarial por inflación, mecanismo que quedó ratificado en el presupuesto 2025 para dar "previsibilidad a los trabajadores y a las cuentas públicas". Sin embargo, mientras los sueldos se ajustan, la inflación en Neuquén sigue por encima de la media nacional, haciendo que la suba de ingresos se diluya rápidamente en los gastos diarios.

Un alivio inmediato, pero insuficiente

El bono de $260.000 es un refuerzo importante en medio de un escenario económico complejo, pero para muchos estatales no es más que un paliativo temporal. La inflación en Neuquén fue del 3,5% en enero, muy por encima del 2,2% nacional, lo que deja en evidencia que los aumentos salariales corren por detrás del costo de vida.

El Gobierno neuquino también confirmó que la actualización salarial sigue atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que garantizaría subas automáticas para evitar la pérdida del poder adquisitivo. En el último ajuste de enero, el aumento fue del 8,97%.

¿Cómo impacta el bono en los salarios?

Para un trabajador estatal con un sueldo promedio, los $260.000 representan un alivio que, sin embargo, se esfumará rápidamente en gastos cotidianos. Los alquileres, los combustibles y las tarifas de servicios públicos siguen subiendo, lo que genera una presión constante sobre los ingresos.

Por otro lado, el bono no es remunerativo, lo que significa que no impactará en el cálculo del aguinaldo ni en la jubilación futura. Esto deja en claro que el beneficio es coyuntural y no soluciona el problema de fondo: el deterioro del poder de compra.