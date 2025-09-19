Este pasado jueves, una provincia argentina aprobó una nueva ley que prohíbe el uso de celulares en las aulas de las escuelas primarias.

En un contexto educativo marcado por resultados preocupantes en las pruebas de aprendizaje, esta regulación busca limitar las distracciones tecnológicas para fomentar un ambiente escolar más saludable y productivo.

EL DEBATE SOBRE EL USO DEL CELULAR EN UNA ETAPA FORMATIVA

El uso de celulares en las escuelas primarias genera un debate importante sobre los beneficios y riesgos que implica para el proceso educativo. Por un lado, estos dispositivos pueden facilitar el acceso a información, apoyar actividades pedagógicas interactivas y preparar a los alumnos para un mundo cada vez más digital.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

Vale remarcar que incorporar tecnología de forma adecuada puede ayudar a desarrollar habilidades digitales desde temprana edad, lo cual es un aspecto clave en la educación moderna.

Sin embargo, el uso indiscriminado de celulares durante la jornada escolar también representa un desafío, especialmente para niños en niveles primarios. Estudios y expertos advierten que estos dispositivos pueden distraer a los estudiantes, fragmentar su atención y disminuir el tiempo dedicado a la interacción social y al juego, actividades fundamentales para el desarrollo cognitivo y emocional. En especial, en las etapas iniciales de la educación, donde la concentración y la construcción de hábitos de estudio son esenciales, el uso excesivo de pantallas puede interferir con el aprendizaje efectivo.

Alerta sanitaria en Argentina: prohibieron cosméticos, lavandina, filtros de agua y un repelente para perros

Por eso, es importante establecer límites claros sobre el uso de celulares en la escuela primaria, promoviendo un equilibrio entre la integración tecnológica y la protección del entorno educativo. La tecnología debe ser una herramienta al servicio de la enseñanza, siempre mediada por docentes capacitados que guíen su uso de forma pedagógica y segura. De esta manera, se puede garantizar que los alumnos aprovechen los beneficios digitales sin que estas herramientas afecten negativamente su concentración, su salud mental ni el desarrollo social.

JetSmart amplía su frecuencia: 7 vuelos semanales a Comodoro y conexión con 16 destinos

BUENOS AIRES PROHIBIÓ EL USO DE CELULARES EN SUS ESCUELAS PRIMARIAS

El proyecto, promovido por los senadores Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y Lorena Mandagarán (GEN), establece la prohibición del uso de dispositivos electrónicos durante la jornada escolar en establecimientos públicos y privados de nivel primario, con la única excepción de cuando los docentes requieran su utilización como recurso pedagógico.

Esta restricción responde a la necesidad de garantizar que los alumnos mantengan la atención en las actividades educativas, evitando que el uso indiscriminado de celulares afecte su desempeño.

Cayó la red de trata que traía mujeres desde Buenos Aires y las controlaba con cámaras en Comodoro

La norma fue sancionada en Diputados después de un primer debate en el Senado y deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial en un plazo de 180 días, previendo su aplicación efectiva a partir de 2026.

POR QUÉ MOTIVO NO SE PODRÁN UTILIZAR CELULARES EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BUENOS AIRES

El fundamento central de la ley radica en el impacto negativo que el uso excesivo de pantallas tiene sobre la concentración y el aprendizaje. Según datos recientes de las pruebas Aprender, casi la mitad de los estudiantes de tercer grado no alcanza los niveles mínimos de lectura, un dato que preocupa a legisladores y especialistas educativos.

Además, señalaron problemas vinculados a la fragmentación de la atención, el fomento de conductas impulsivas y la disminución del tiempo dedicado al juego y la interacción social entre pares.

Esta iniciativa bonaerense se alinea con políticas similares adoptadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en países como Francia, Brasil, Estados Unidos, Alemania, Noruega y China, donde se busca equilibrar el acceso a la tecnología con la necesidad de proteger la salud física y mental de los niños.

Una jubilada denunció a un famoso banco argentino por descuentos “silenciosos” durante tres meses consecutivos

Los senadores aclararon que la ley no busca excluir la tecnología de las escuelas, sino integrarla de manera segura y pedagógica bajo la guía de docentes capacitados para maximizar sus beneficios sin perjudicar los procesos esenciales de enseñanza.