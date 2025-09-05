La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó una iniciativa que establece una serie de normas comunes para la cría, el adiestramiento y la circulación de mascotas consideradas potencialmente peligrosas. El proyecto de la legisladora Ximena García contempla, entre varios puntos clave, la contratación obligatoria de un seguro de responsabilidad civil.

“Es un avance en la provincia de Santa Fe. Otras provincias ya cuentan con normas vigentes y nosotros estábamos atrasados”, señaló García en diálogo con Cadena 3 Rosario, tras destacar la importancia de contar con una normativa provincial que armonice las ordenanzas locales y establezca reglas claras para todos los municipios.

El proyecto establece, además, la obligación de que los dueños contraten un seguro de responsabilidad civil para cubrir posibles daños. “Si se tiene un perro con determinadas características, hay que asumir cuidados distintos a los de otras razas”, remarcó García, al subrayar que la tenencia responsable es la base de la convivencia ciudadana.

El listado de perros considerados potencialmente peligrosos incluye razas como pitbull, rottweiler, doberman y dogo argentino, entre otras. “Hacemos hincapié en que hay perros con carácter que pueden ser peligrosos, pero su capacidad de daño es menor. La responsabilidad recae en los dueños”, aclaró la diputada.

La legisladora mencionó también la creación de un registro provincial obligatorio para los tenedores de estos animales, que incluirá un microchip con información relevante. “Cuando circulen por la vía pública, tendrán que hacerlo con un bozal y una correa corta de contención”, detalló.

La iniciativa surge tras contabilizarse más de 900 víctimas de mordeduras de perros en el último año en la provincia de Santa Fe. “Es fundamental que los dueños se hagan responsables de sus actos a través de un seguro de responsabilidad civil”, concluyó.

Las situaciones de ataques de perros no suelen ser algo exclusivo de Santa Fe. En todo el territorio argentino, este tipo de hechos es una problemática considerada peligrosa, incluso con casos fatales.

A principios de agosto, en la ciudad petrolera, un hombre fue brutalmente atacado por su propio perro. El hecho ocurrió en el barrio Fracción XV, más precisamente en la calle Código 3.500 al 1.000, y requirió la intervención de personal policial de la Seccional Quinta.

El segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro, Raúl Jones, relató que, según pudieron establecer en el lugar los agentes, a partir del testimonio de familiares de la víctima, el propietario del inmueble fue sorprendido por la agresión de su perro, un ejemplar de raza bull terrier, que lo mordió con fuerza en los genitales, provocándole una herida de consideración.

“Se desconocen los pormenores del hecho”, dijo en referencia a las circunstancias en que el animal atacó directamente a su dueño. Sin embargo, el jefe policial detalló que “le provocó una herida bastante importante. Fue trasladado al hospital regional”, indicó Jones.

Fueron los familiares del hombre herido quienes alertaron a la Policía sobre la situación, luego de que la víctima comenzara a pedir auxilio tras el violento ataque.

En el Hospital Regional, la víctima fue atendida por profesionales del área de emergencias y quedó bajo observación durante algunas horas. Más tarde, fue dada de alta, aunque deberá continuar con controles médicos y evaluaciones específicas debido a la ubicación de la lesión.

Tras el hecho, la esposa del hombre herido expresó su preocupación y pidió que el animal sea sacrificado, debido al nivel de agresividad que mostró y al temor de que vuelva a atacar.

Este tipo de episodios reabre el debate sobre la tenencia responsable de animales potencialmente peligrosos y la necesidad de controles más estrictos, tanto a nivel municipal como provincial, en relación con las condiciones de cuidado, adiestramiento y seguimiento de ciertas razas.