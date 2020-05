COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde el gobierno de la ciudad se informaron las consideraciones a tener en cuenta para la apertura de los locales comerciales minoristas a partir de este 5 de mayo, con medidas preventivas y restricciones para resguardar la propagación del coronavirus en la ciudad. El protocolo contempla una modalidad de atención en horario corrido de 10 a 18 horas -y de 8 a 13 horas los sábados-, uso obligatorio de tapabocas, una persona cada 16 m2 dentro del espacio físico y respetando la terminación del DNI para circular en la vía pública. Quedan excluidos los clubes deportivos, gimnasios, restaurantes, confiterías, bares, cine, entre otros. "No nos va a temblar la mano si tenemos que retrotraer la medida", dijo el intendente Juan Pablo Luque.



La propuesta presentada por el intendente Juan Pablo Luque al gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, tiene por objetivo la flexibilización de la actividad comercial minorista en tiempos de pandemia para que los

distintos rubros tengan la posibilidad de reactivar su empresa sin correr mayores riesgos en términos económicos. Sin embargo, se aclaró desde el Ejecutivo local que el protocolo no rige para las entidades con

mayor conglomeración de público como clubes deportivos, gimnasios, restaurantes, confiterías, bares, boliches, cines.



Sobre el tema, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, ratificó que “esto surge de un trabajo articulado que venimos teniendo con la Cámara de Comercio, atendiendo la necesidad de la actividad y la importancia de proteger al comerciante y los puestos de trabajo”. Sin embargo, afirmó que el aislamiento social, obligatorio y preventivo aún continúa en el país y “debemos seguir tomando las medidas de prevención indicadas por los organismos sanitarios”.



Así será el protocolo de atención



El sistema de reapertura implica “una modalidad de atención en horario corrido. Le hemos solicitado a la Cámara de Comercio que la jornada laboral de ocho horas sea de 10 a 18 horas para evitar la doble circulación de los empleados y, por otra parte, habrá restricciones de clientes adentro de cada establecimiento, y obligación de uso de tapabocas por parte de clientes y empleados, como así también alcohol en gel a disposición en los locales”, expresó Sampaoli. Además, los sábados el horario será de 8 a 13 horas.



En este punto a destacar y con el fin de garantizar el distanciamiento social, el funcionario indicó que “hemos consensuado la ubicación de una persona cada 16 m2, incluyendo al propio personal del comercio. Además,

cada local deberá tener un cliente por vendedor y respetar la distancia. Es decir que si un local tiene un solo vendedor, solo podrá ingresar un cliente”.



Cabe aclarar que el resto de los rubros considerados esenciales desde el inicio de la cuarentena, continuarán con el horario de cierre a las 19:30 horas, excepto las farmacias de turno. En cuanto al rubro de la construcción, el horario de trabajo y de venta de insumos será de 9 a 17 horas.



Otra de las modificaciones es el horario de delivery de comida, que se extendió hasta las 23 horas de lunes a jueves y hasta las 00 horas de viernes a domingo-



Continúa la circulación por DNI y se podrá cruzar de zonas



Por otra parte, el funcionario señaló que “hasta tanto concluya la vigencia del último decreto nacional sobre el periodo de cuarentena y el decreto provincial, continuaremos con la limitación por terminación de

DNI para circular en lugares de consumo”.



Cabe recordar que, los días LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES, pueden circular los DNI finalizados en par y los MARTES, JUEVES y SÁBADO los DNI finalizados en impar. En tanto, que el DOMINGO es sin restricción por

DNI.



Con la reapertura comercial, se permitirá el paso entre las zonas sur y zona norte -siempre de acuerdo a la terminación de DNI- como así también de Rada Tilly a Comodoro y viceversa en vehículo particular.



Disposiciones



En este contexto, los rubros minoristas del sector comercial podrán realizar sus ventas de manera segura dentro del nuevo protocolo que contempla:



-Reapertura de comercios minoristas: De lunes a viernes de 10 a 18 hs/ Sabado de 8 a 13 hs.

Respetando terminación de DNI

Una persona cada 16 metros cuadrados y nunca más clientes que

vendedores. Es decir: un vendedor=un cliente



-Comercios esenciales (Supermercados, almacenes, verdulerías, ferreterías, panaderías, farmacias, etcétera): hasta 19:30 horas. (Excepto farmacias de turno)



- Delivery: De lunes a jueves hasta las 23 hs // Viernes sabado y domingo:

hasta las 00 horas.

Comida para llevar o “take away”: de 10 a 19:30 hs.



- Obras de infraestructura y venta de insumos y materiales de construcción: de 9 a 17 horas



-Concesionarias abiertas con guardias mínimas.