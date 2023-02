Una pastelería comodorense que nació en pandemia y hoy genera trabajo para 16 empleados

En plena ruta 3 y en el corazón de Km 4 de Comodoro Rivadavia se encuentra un pintoresco jardín que da la bienvenida a “La Pastelería de Paula”. Se trata de un proyecto que, a pesar de tener solo 3 años, tiene mucha historia, amor y emoción entre sus paredes.

Al frente del emprendimiento está Paula Guerrero, quien junto a su hija recibe en el local para contar sobre este proyecto que, según ella, la tiene completamente enamorada. El lugar ofrece pastelería de casa: “no focalizamos tanto en la pastelería fina, sino más bien en lo tradicional y casero, de hecho conservamos la receta de empanadas de manzana que hacía la abuela”, comenta Paula.

Este jueves será el desprendimiento de rocas en el Cerro Chenque y cortarán la Ruta 3

El proyecto gestó sus orígenes en plena pandemia, cuando tuvo que poner en pausa su taller. “Este es un sueño que inició con una pastelería muy chiquita vendiendo desde una ventana, que después se convirtió en algo muy grande. Ni yo creo todavía que esta pastelería es mía”, declara con cierto tono de emoción.

Desde hace diez años Paula se dedica a dar clases en su taller, pero en el 2020 la pandemia del COVID la obligó a reinventarse, y lo que surgió como un desafío se convirtió en un sueño que en abril cumple tres años y que hoy cuenta con dos locales.

“Me dedico a esto desde hace más de diez años dando clases en mi taller. Pero durante el confinamiento empecé a vender mis productos. Elaboraba de noche, hacía las compras, atendía al público, todo lo hacía sola, pero siempre con el apoyo de mi familia que me impulsaron a continuar con mi sueño”, cuenta en el local que siendo las 11 de la mañana reúne a varias personas a desayunar.

Mataron a un hombre de un tiro en la espalda en el barrio La Loma de Comodoro

Con el pasar de las semanas, y debido a la demanda de productos por parte de los vecinos tuvo que tomar una persona de ayudante y después otra más para cumplir con los pedidos. "Los vecinos estaban re felices, imaginate tenían una pastelera en el barrio en medio de una pandemia… (se ríe). Siempre voy a estar agradecida por el apoyo recibido”, reconoció.

Pero Paula fue más allá y comenzó a darle forma a un proyecto que tenia dando vueltas en la cabeza. “Al año le dije a mi marido: yo quiero abrir una pastelería. Salimos a caminar por el Roque Gonzalez a ver alquileres, vi el local y dije: ahí lo quiero tener y quiero que sea cafetería también. Me sugirieron que fuera despacio, pero yo insistí y me largué con todo al proyecto. Cuatro meses después tenía el local instalado. En abril ese local cumple 2 años”, cuenta la emprendedora.

La impresionante figura que se formó en medio de las explosiones en el Cerro Chenque 😲

Ese local de zona sur cuenta con seis mesas y ocupa gran parte del corazón de Paula, es que allí se comenzaron a gestar grandes aspiraciones que la llevaron a expandirse a zona norte. “El año pasado comencé a armar este proyecto, más grande y en un lugar que me venían pidiendo los clientes que iban hasta el local de Roque Gonzalez”, explica y agrega: “hicimos lo mismo, salimos a recorrer el km 5 pero cuando vi este local en la ruta me enamoré. Sabía que tenía que poner mi negocio en este lugar. Fue amor a primera vista, llamé, lo vinimos a ver y lo alquilamos”.

Triste despedida del estudiante asesinado en Comodoro y giro en la causa con nuevas hipótesis del hecho

Ahora restaba montar la nueva pastelería. Por eso es que decidieron asesorarse sobre las herramientas para emprendedores y PyMEs que ofrece el estado municipal.

“Los ahorros que teníamos no eran suficientes para afrontar este proyecto, nos faltaba mucho más. Fui a una reunión donde estaba la gente de Comodoro Conocimiento y conocí sobre las líneas de financiamiento que ofrecen desde la Municipalidad, se lo comenté a mi familia y decidimos presentarnos al Programa Diversificar. Iniciamos el trámite, presenté todos los requisitos y jamás pensé que fuera todo tan rápido y que me asesoraran de esta manera. Asi que le dimos para adelante, nos otorgaron el crédito y ese fue el empuje fundamental para poder concretar la apertura de 'La Pastelería de Paula 2' en Km 4”.

No gasten en insecticida: Cómo evitar que las moscas entren en casa este verano

Hoy el negocio cuenta con dos locales: el primero inaugurado en abril de 2021 en Roque Gonzalez con seis mesas y desde diciembre de 2022 en Zona Norte con más de veinte mesas, ambos abren sus puertas de lunes a lunes y cuenta con 16 empleados.

“Es muy familiero el proyecto, por que si bien yo soy quien lo impulsó atrás mío viene trabajando mi mamá, mi hermana, mi hermano y cuñados. Me encanta dar trabajo, no es fácil, pero me da mucha satisfacción saber que estás generando empleo”, sostiene.

Instagram: @lapasteleriadepaula

Para informes sobre las líneas de financiamiento de la Agencia Comodoro Conocimiento visitar https://financiamiento.conocimiento.gob.ar/ . Teléfono: 4558315 .

“Creo que el sueño está cumplido”

“Soy una emprendedora que viene muy de abajo. Imaginate que tenía diez años y vendía huevos en tacho en Las 1008. Mi emprendimiento lo tengo a flor de piel, nunca paro. Los que me acompañan saben como soy y este tipo de financiamiento nos ayuda a seguir adelante, porque la verdad es que para nosotros fue el empuje necesario para concretar otro sueño más que teníamos” comenta Paula, mientras no se pierde ni un solo detalle de los clientes que ingresan al lugar.

Vendían cocaína en su casa y por "delivery" con dos autos en Comodoro: hay un detenido

Para finalizar, y mientras una de sus empleadas le toma fotografías durante el desarrollo de la entrevista, Paula deja un mensaje para sus colegas: “a quienes deciden ser emprendedores les digo que se animen, que se informen sobre las herramientas que ofrece el Estado. El querer es poder, siempre ¡pum para arriba!. A veces es inevitable bajonearse por las ventas o por quejas, pero hay que darle para adelante porque ¡somos emprendedores y somos los mejores!".