Proyecto Puente, la asociación civil sin fines de lucro que desde hace 16 años trabaja en Comodoro Rivadavia para acortar la brecha digital, atraviesa una situación crítica.

En diálogo con Buen Día Comodoro, por Seta TV, Marcelo Dos Santos, coordinador de la organización, relató que el fuerte aumento del alquiler del espacio donde funcionan pone en riesgo la continuidad de un proyecto que ya capacitó a más de 600 chicos y entregó unas 6.000 computadoras a escuelas, instituciones y familias de todo el país.

La iniciativa nació con una idea simple: recibir computadoras en desuso de empresas, repararlas junto a jóvenes que aprenden electrónica e informática, y luego donarlas a la comunidad. Pero con el tiempo se amplió. Hoy los talleres incluyen robótica, impresión 3D, programación y capacitaciones en conjunto con la Facultad de Ingeniería, a las que asisten alrededor de 60 estudiantes cada año, acompañados por ocho coordinadores. “

"No queremos que nos regalen nada. Pero no nos gustaría cerrar las puertas, porque detrás de esto hay muchas familias y chicos que vienen a aprender”, explicó Dos Santos.

El gran problema es el lugar físico. Tras funcionar durante años en el Instituto Domingo Savio, la asociación debió alquilar un galpón de 160 metros cuadrados que sirve de taller, depósito y oficina. Sin embargo, en tres años el costo del alquiler se volvió impagable. “De 1,7 millones pasamos a casi 3 millones. Para una asociación civil es imposible”, sostuvo.

En sus redes sociales, la ONG planteó la gravedad de la situación: “Hoy son más de 60 estudiantes que aprenden robótica, informática, impresión 3D y programación en un espacio que para muchos significa futuro y contención. En dos meses podríamos quedarnos sin sede, y eso significa dejar a decenas de chicos sin un lugar donde aprender y crecer”.

El mensaje también aclara que no buscan dinero, sino un espacio con un valor acorde a la realidad de una asociación civil sin fines de lucro. “Si conocés alguna institución, empresa, organización o persona que pueda ayudarnos con un lugar, ¡sería un gesto que transformaría vidas!”, publicaron.

En estos 16 años, Proyecto Puente estuvo presente en ferias industriales, exposiciones educativas y múltiples actividades comunitarias, mostrando un modelo de trabajo solidario que recupera equipos descartados y forma a jóvenes en nuevas tecnologías. Hoy corre el riesgo de desaparecer por los costos de alquiler.

“Hay chicos que estuvieron con nosotros desde 2010 hasta hoy, que pasaron toda su adolescencia dentro del proyecto y que consiguieron trabajo gracias a lo aprendido. Es muy triste pensar en detener esto por un precio que no podemos pagar”, resumió Dos Santos.

Con apenas dos meses de plazo para resolver la situación, la asociación busca alternativas y espera el apoyo de la comunidad para sostener lo que definen como un verdadero puente hacia la educación y la tecnología.