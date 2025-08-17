Una ola polar avanza sobre Neuquén y Río Negro: se esperan intensas nevadas y temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una poderosa masa de aire frío proveniente del sur del continente se está desplazando sobre el territorio argentino, provocando un marcado descenso de temperaturas y condiciones invernales severas, con nevadas en Neuquén y la región patagónica.

Este frente frío también alcanzará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde no se descarta la posibilidad de una nevada histórica.

Nevadas y viento intenso en Neuquén y Río Negro

San Martín de los Andes se alista para enfrentar jornadas con condiciones meteorológicas extremas. Desde el martes, se prevén nevadas intensas acompañadas de fuertes vientos. Las temperaturas máximas no superarán los 7°C, mientras que las mínimas caerán hasta -1°C, especialmente entre el miércoles y el jueves.

A lo largo de la semana se mantendrá la posibilidad de precipitaciones en forma de nieve o lloviznas persistentes, lo cual podría interferir con el desarrollo habitual de actividades en la zona. Este escenario estará acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 78 km/h a partir del miércoles.

El frío intenso y los vientos fuertes continuarán hasta el viernes, con chances de que las nevadas se mantengan durante varios días consecutivos.

Bariloche: semana marcada por nevadas y temperaturas bajo cero

Bariloche vivirá desde el martes una de las semanas más crudas del invierno. Las nevadas continuas dominarán el clima hasta el viernes, junto con una fuerte caída de la temperatura.

Los valores máximos no superarán los 7°C, mientras que las mínimas llegarán a -3°C el miércoles y el viernes, día en el que la temperatura más alta del día apenas rozará los 0°C.

Además del frío extremo, se prevé que los vientos cobren fuerza a mitad de semana, con ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h, complicando aún más la situación climática.