Una nueva tragedia golpea a la familia Yankelevich: Mila, la hija de 7 años de Tomás Yankelevich y nieta menor de Cris Morena, murió tras un accidente náutico en Miami Beach. La nena participaba de un campamento de vela cuando se produjo un choque entre dos embarcaciones que terminó con su vida.

La noticia generó una profunda conmoción, especialmente en el mundo del espectáculo, donde rápidamente surgieron recuerdos de otra pérdida irreparable: la de Romina Yan. La actriz, recordada por su protagónico en Chiquititas, murió en 2010 de forma inesperada a los 36 años, dejando tres hijos y un legado que aún permanece en el corazón de sus seguidores. Esta nueva tragedia reabre el dolor en una familia marcada por la pérdida.

El 28 de septiembre de 2010, Romina Yan salió del gimnasio. En la esquina de Avenida del Libertador y Alvear, en Martínez, empezó a sentirse mal, se descompensó y cayó al piso. Entonces, un amigo la llevó de urgencias al Hospital Central de San Isidro, donde intentaron reanimarla sin éxito durante 50 minutos. La declararon muerta a las 17:20.

Por pedido de su familia, los médicos no emitieron un comunicado oficial. Ante la ausencia de esa información, en los medios de comunicación se comentaron diversas teorías e hipótesis, en base a datos dispersos, y hasta comenzaron a circular versiones extraoficiales.

La autopsia posterior descartó lesiones físicas o cardíacas estructurales, por lo que diversas hipótesis médicas apuntan a que la muerte fue causada por una arritmia súbita, posiblemente desencadenada por un aneurisma o una falla eléctrica del corazón.

“UN GOLPE EN EL CORAZÓN”

“Fue como un golpe en el corazón, empezar a sentir cosas muy fuertes”, explicó la creadora de Casi Ángeles, Cris Morena, en diálogo con Agarrate Catalina en La Once Diez el año pasado.

Allí, recordó cómo fueron los días posteriores al fallecimiento de Romina: “Cuando pasó lo de Ro, Sofía, mi nuera, con un bebé de ocho meses me dijo ‘nos vamos a Berlín y Praga’. Yo casi no hablaba. Ella me llevaba por todos lados, con Inti, estaba con el bebé todo el tiempo”.

“Fue como una cosa muy amorosa. Ella y mi otra cuñada, la mujer de mi hermano, me ayudaron un montón en eso y Berlín es una ciudad tan esplendorosa, tan joven. Tiene una energía tan poderosa... es una de las ciudades más creativas del mundo”, recordó Cris Morena.

“Sentí que tenía que renacer como el águila, que se tiene que sacar todas sus plumas, sus garras y su pico para poder seguir volando, si no se muere. Yo me moriría seguro, pero no me morí”, concluyó sobre esos días.

LA TRAGEDIA DE MILA

La muerte de Mila Yankelevich, hija menor de Tomás y Sofía Reca, tuvo lugar el lunes por la mañana frente a las costas de Miami Beach. Allí, una barcaza impactó de lleno contra un velero que transportaba a un grupo de niños participantes de un campamento de vela, provocando la muerte de dos niñas y dejando a otras dos en estado crítico, según publica TN.

El accidente ocurrió cerca de las 11:15 a.m. en la Bahía de Biscayne, próximo a Hibiscus Island, momento en que la embarcación en la que iban una adulta y cinco niños de entre 7 y 13 años fue embestida y hundida.

De acuerdo con los informes oficiales, las víctimas fatales son Mila Yankelevich, de 7 años, y otra de 13, quienes fueron declaradas muertas en el Jackson Memorial Hospital tras el rescate. Dos niñas más, de 8 y 11 años, permanecen internadas en estado crítico en el mismo centro asistencial. Otros ocupantes, incluida la mujer adulta que acompañaba al grupo y una niña de 12 años, resultaron ilesos y fueron dados de alta después de recibir atención médica.

Hasta el momento, no trascendió específicamente la causa de muerte y se investigan las circunstancias en que se produjo el choque fatal.