Una nueva oportunidad para los amantes del mar: abren las inscripciones para el Curso de Conductor Náutico

El Club Náutico Rada Tilly se prepara para recibir a una nueva camada de futuros navegantes con el lanzamiento de sus esperados cursos de Conductor Náutico y Timonel de Vela y Motor . La iniciativa, que ya es un clásico en la villa balnearia, comenzará formalmente el próximo 3 de noviembre y está diseñada para todos aquellos que sueñan con disfrutar del verano desde una perspectiva diferente, al mando de sus propias embarcaciones y con la seguridad que solo el conocimiento puede brindar.

Esta propuesta educativa se presenta como una puerta de entrada al mundo de la náutica deportiva, ofreciendo una formación integral que abarca desde los conceptos más básicos hasta las maniobras más complejas. La modalidad híbrida permite a los participantes una mayor flexibilidad, combinando la comodidad de las clases teóricas virtuales con la adrenalina y el aprendizaje insustituible de las prácticas en el mar.

Un programa completo para navegar con seguridad

El curso iniciará con una charla informativa el lunes 3 de noviembre a las 20 horas en las instalaciones del club, donde se detallará el cronograma completo y se resolverán todas las dudas de los inscriptos. A partir de ese momento, los alumnos se sumergirán en un programa de estudios que abordará temáticas esenciales para cualquier navegante responsable.

El contenido teórico incluye módulos sobre motores, donde se analizarán su funcionamiento, mantenimiento básico y resolución de problemas comunes. Además, se dedicará una parte importante a las radiocomunicaciones , un elemento vital para la seguridad en el mar, enseñando los protocolos y el uso correcto de los equipos. La formación se complementa con capacitaciones en primeros auxilios y seguridad náutica , preparando a los futuros conductores para reaccionar de manera eficiente ante cualquier eventualidad.

Las jornadas prácticas, programadas en diferentes horarios para adaptarse a la disponibilidad de los alumnos, serán el corazón de la experiencia. En ellas, los participantes aplicaron lo aprendido en el aula, realizando maniobras de fondeo, traque y navegación en aguas abiertas, siempre bajo la atenta supervisión de instructores experimentados. Desde el club aclararon que, en caso de que las condiciones climáticas no sean las óptimas, las salidas al mar se reemplazarán por actividades complementarias en tierra, como el reconocimiento detallado de las partes de una embarcación y la práctica de nudos marineros, asegurando que el proceso de aprendizaje nunca se detenga.

Certificación oficial y cierre de camaradería

Uno de los mayores atractivos de esta capacitación es su carácter oficial. Las actividades culminarán en diciembre con un riguroso examen teórico-práctico que contará con la supervisión directa de la Prefectura Naval Argentina . Esta instancia garantiza que los brevets obtenidos por los egresados ​​poseen validez nacional, habilitándolos para la conducción de embarcaciones deportivas en todo el territorio argentino.

Como broche de oro, y fiel a su espíritu de comunidad, el Club Náutico Rada Tilly organizará un brindis náutico y un encuentro de camaradería al finalizar el curso. Este evento servirá como un merecido reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de todos los participantes que completen con éxito la capacitación, fomentando los lazos entre los nuevos navegantes.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y las tazas son limitadas. Los interesados ​​en sumarse a esta experiencia única pueden obtener más información y asegurar su lugar contactándose a través de los siguientes canales: