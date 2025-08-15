En un hecho inédito para Chubut, el Municipio de Comodoro Rivadavia, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y organizaciones proteccionistas, anunci�� la creación de una sala de necropsias para analizar casos de animales víctimas de crueldad y maltrato.

El proyecto fue presentado durante una reunión en el Centro de Salud Animal y Adopción Municipal, donde el secretario de Control Urbano, Miguel Gómez, y la directora de Veterinaria, Josefina Ferreyra, recibieron al fiscal Juan Carlos Caperochipi, autoridades policiales y miembros de la Red de Políticas Públicas junto a proteccionistas.

Como parte del acuerdo, la Fiscalía donó un vehículo que será utilizado para traslados y pesquisas en casos de maltrato animal. Gómez destacó que la iniciativa responde a "lineamientos del intendente" para transparentar el trabajo del centro y agilizar las adopciones responsables.

Además, tal como había anticipado ADNSUR, se reforzarán las campañas de castración masiva en barrios, con el objetivo de reducir la sobrepoblación de perros y gatos. "Buscamos alcanzar un número ideal de esterilizaciones, con el esfuerzo de todo el equipo municipal", afirmó el secretario.

El fiscal Caperochipi calificó el encuentro como "un hecho sin precedentes", ya que por primera vez trabajan en conjunto Municipio (logística y espacio físico), Fiscalía (investigaciones legales), Policía del Chubut (operativos) y proteccionistas (seguimiento y concientización).

"Comodoro es una ciudad compleja por su extensión, pero con estas acciones coordinadas, avanzamos en soluciones reales", sostuvo.

¿Por qué es importante la sala de necropsias?

Permitirá determinar causas de muerte en casos sospechosos (envenenamientos, golpes, abandono).

Servirá como prueba judicial para sancionar a responsables.

Chubut no contaba con un espacio así, por lo que marca un precedente en la región.

El proyecto se suma a otras medidas, como la ampliación del hogar transitorio para animales rescatados y la señalización de zonas críticas de abandono.