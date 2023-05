Había una vez una niña de 4 años -muy curiosa y creativa- que decidió cortar papelitos de colores para hacer una manualidad. Sin embargo, lo que ella no sabía era que esos papelitos eran en realidad los ahorros de su primo para arreglar su auto.

Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la nena se sintió muy mal y no sabía cómo solucionar el problema. Afortunadamente, su primo la perdonó, pero desconoce quién se hará cargo de la “macana”.

El video se viralizó en TikTok y el joven damnificado mostró la escena “del terror” a través de su cuenta @alexander_cera.

En el video, Alexander cuenta la historia de cómo su primita confundió los billetes con papelitos de colores y los recortó. “POV: Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar”, describe el texto del video.

Le robó los ahorros de toda la vida a una mujer y lo descubrieron por contar la plata en la vereda

La situación ya era bastante difícil, pero se sumó un nuevo problema: los padres de la niña, quienes son sus tíos, no estarían dispuestos a hacerse responsables de las acciones de su hija. Así lo explicó el joven afectado por la situación. Todo esto genera aún más incertidumbre y preocupación en torno a lo sucedido. Habrá que esperar para ver cómo se resuelve este complicado asunto.

“El dinero era para arreglar un carro que me chocaron, pero mis tios ya me dijeron que no se harán responsables, jajaja tocará seguir ahorrando”, escribió Alexander en los comentarios del video.

Asaltaron a dos abuelos, los patearon y amenazaron con un cuchillo en Chubut: se llevaron todos sus ahorros

“Vendela y así recuperás lo que perdiste compa”, “No es mi dinero pero me dolió”, “¿Sigue viva?”, “Si ya te dolió la mano, yo le sigo” y “Me pasó, pero me regresaron el dinero mis tíos” fueron algunos de los mensajes de repercusión.