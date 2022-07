Una nadadora fue atacada por una foca que buscaba a su cría y sufrió algunas heridas

El pasado domingo 24 de julio, un ataque animal en el mar tuvo lugar en la playa de Kaimana, Hawái. Ocurrió cuando una nadadora se topó con una foca Monje e intentó morderla.

Las imágenes del momento fueron tomadas por turistas que se encontraban en el lugar y pudieron observar el movimiento del animal contra la mujer. Mediante este registro, se pudo observar cómo la nadadora se aproxima a la foca y, en un momento, el animal abre su boca como manera de "ataque y defensa".

Por sus movimientos, indican que la foca estaba buscando a su cría de dos semanas que estaba desaparecida y la mujer no advirtió los riesgos que existían al haberse acercado en el peor momento.

Comodoro: buscan un hogar para los dos perros de la familia que murió en el incendio

Los especialistas informaron que la foca Rocky estaba buscando a su cría y que ante los ladridos del animal todos los turistas y aquellos que se encontraban en el lugar decidieron salir del agua, salvo esta mujer que prefirió quedarse y someterse al riesgo que terminó generando.

Cuando la foca se empezó a aproximar a la nadadora las personas que se encontraban a salvo en la orilla comenzaron a gritarle que regrese, ya que la situación que vivía el animal podría genera un peligro, porque la foca podría llegar a pensar que ella los iba a atacar.

Ante este acercamiento, la mujer constató que la situación era peligrosa, pero cuando decide regresar ya era tarde y tenía al animal casi encima de ella. De inmediato un bote decide ir a ayudarla a llegar a la orilla para que de ahí dos hombres la recojan y la lleven a un lugar seguro: “Si no fuera por el chico del kayak que remaba para salvarla, habría sido mordida”, relató un testigo.

Buscan participantes para un reality en Argentina: deberán sobrevivir sin comida, agua ni ropa

Residentes del lugar denuncian que todo el tiempo personas que no habitan por la zona se meten en el lugar que preserva a las focas y que está señalizada por sogas y carteles que advierten sobre su presencia y de la importancia que genera no ingresar allí: “No están escuchando, simplemente los atraviesan, les decimos que no vayan allí y todavía los atraviesan”.

Las focas monje hawaianas pueden dar a luz a una sola cría al año, que, como los humanos, tarda nueve meses en gestarse. Las madres amamantarán a sus cachorros durante unas seis semanas, durante las cuales no comen ni dejaran al cachorro en absoluto. Una vez que terminana de amamantar, la madre deja al cachorro y regresa al océano para buscar alimento.

“Nala” se perdió en el barrio Moure y su familia la busca

HMAR ha advertido que los nadadores deben abandonar el agua cuando la madre foca monje y su cachorro estén en el área, y mantenerse al menos a 50 metros pies de distancia de ellos, ya que las madres lactantes pueden ser muy protectoras y lesionar a los nadadores.