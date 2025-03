Una mujer rescatada, casas inundadas, autos bajo el agua y el drama del barro: el saldo de una nueva tormenta en Comodoro

Durante la madrugada de este domingo las fuertes lluvias que cayeron sobre Comodoro Rivadavia volvieron a generar distintos trastornos severos en distintas zonas de la ciudad, con calles inundadas, agua dentro de las casas y autos con el techo cubierto.

La tormenta también provocó problemas en las calles de Rada Tilly, donde el agua ingresó en algunas viviendas.

La caída de lluvia, por momentos con mucha intensidad, volvió a dejar al desnudo los problemas hidráulicos de la ciudad.

De esta forma se generaron inundaciones de barrios y anegamientos de calles, lo que los vecinos fueron reportando, en medio de la indignación por haber sufrido situaciones similares hace solo una semana.

Además, en algunos puntos, como en Polonia y O'Donnell, los autos quedaron bajo el agua.

Esas situaciones por ejemplo se produjeron en el Barrio San Cayetano, que sufrió peores consecuencias que en la tormenta de días atrás.

El barrio Saavedra fue otro de los afectados severamente. En Standart Norte también se cortaron las calles al tránsito.

Muchos vecinos decidieron abandonar sus casas luego de preservar sus efectos personales, ya que el agua no paraba de ingresar por debajo de las puertas.

En el barrio Pueyrredón la situación también fue muy complicada.

Ya sin lluvia cerca de las 10:00, los inconvenientes quedaron en evidencia en distintas zonas, como Mercorelli y Corti, en el barrio Amaya.

Otras zonas afectadas fueron Roca y La Nación, la avenida Kennedy, o el canal de Roca, que volvió a desbordar.

También se registraron inconvenientes en Lisandro de la Torre, con un importante caudal de agua hacia la zona de la Terminal, con foco en Congreso.

De acuerdo con las primeras informaciones de ADNSUR también Chile, desde Roca hacia Constituyentes sufrió las consecuencias de la caída del agua, inundando la zona.

La ruta Nacional 3, mientras tanto, sufrió anegamientos, por ejemplo en la zona de Sol Automotores, pero allí no se cortó el tránsito vehicular.

En la zona de Constituyentes las consecuencias también se sintieron de manera severa.

El anticipo de la lluvia

La situación ya había sido anticipada en las últimas horas, cuando se advirtió que se esperaba lo peor de la situación durante la madrugada.

“Estamos trabajando con todas las áreas como Obras Públicas que están haciendo contenciones y prevenciones; también Servicio a la Comunidad que está llevando a cabo limpieza en algunos pluviales en los sectores de Roque González y Providencia. Recorrimos la calle O'Donell, la zona de la Seccional Sexta... El equipo vial sigue avanzando en otras calles, estamos trabajando a full, Desarrollo Social está entregando nylon en distintas vecinales de forma preventiva”, manifestó este sábado Ricardo Gaitán, secretario de Control Operativo de la ciudad.

En ese contexto, el funcionario resaltó que “estamos funcionando en un 100% en las áreas municipales” y que, en comparación a lo vivido el sábado de la semana pasada, “estamos preparados para recibir quizás un poco más de agua, tenemos cuatro pronósticos con los que cruzamos información y cotejando, hay que estar alerta”, añadió.

La advertencia del SMN

"Se esperan lluvias moderadas a fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas altas, las precipitaciones pueden ser en forma de lluvia y nieve”, indicaron desde el SMN.

El meteorólogo local, Aldo Sánchez, dialogó con Seta TV el viernes y manifestó: "para el día sábado y domingo, los últimos días del mes se esperan pleamares máximas en la costa patagónica, que serían para Chubut y Río Negro".

“Igualmente, el oleaje puede ser significativo en horas pico y hay que tener cuidado, sobre todo en la pleamar, que creo que en Comodoro es a las 5 de la mañana y luego a las 17 horas", añadió.

Párrafo aparte, también está anunciada una alerta amarilla por ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

La contingencia climática impactará en varias zonas de la provincia, incluyendo Gastre, Sarmiento Paso de Indios, Gaiman, Florentino Ameghino, Rawson y Escalante; el oeste de Mártires, Telsen; el este de Mártires y de Telsen; las mesetas de Biedma, Florentino Ameghino y Rawson; la costa de Biedma; además del sudoeste de Florentino Ameghino.

Recomendaciones

Ante el alerta por lluvias intensas, es importante tomar precauciones para proteger tu seguridad y la de tu familia. Acá te dejamos una guía de acciones clave:

📌 ANTES DE LAS LLUVIAS

✔ Revisá tu techo y canaletas: asegurate de que no haya filtraciones y que las bajadas de agua estén libres de hojas u obstrucciones.✔ Tené a mano un kit de emergencia con linterna, pilas, agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos y un botiquín básico.✔ Retirá objetos del patio o balcón como muebles, macetas y otros elementos que pueden ser arrastrados por el agua o el viento.

⚠️ DURANTE LAS LLUVIAS

✔ Evitá salir si no es necesario y si tenés que hacerlo, no cruces calles inundadas o zonas anegadas (aunque el agua parezca baja).✔ Desconectá electrodomésticos para prevenir cortocircuitos por subidas de tensión.✔ No uses el teléfono fijo durante tormentas eléctricas: podría atraer descargas.✔ Si estás conduciendo: Reducí la velocidad y enciende las luces, evitá zonas inundadas (el agua puede dañar el motor o arrastrar el vehículo) y si el auto se atasca, abandonalo y buscá terreno alto.

🚨 EN CASO DE INUNDACIÓN

✔ Cortá la energía eléctrica y el gas para evitar electrocuciones o fugas.✔ Subí a pisos altos si el agua ingresa a tu casa. Buscá refugio en niveles superiores.✔ Seguí las indicaciones de las autoridades: si ordenan evacuación, hacelo de inmediato.✔ No toques cables caídos: podrían estar energizados.