Una mujer pide ayuda para encontrar a Misho: es el fiel compañero de su hijo con discapacidad

Una mujer pide ayuda para encontrar a su gato Misho en Cipolletti, quien forjó un vínculo muy estrecho con su hijo con discapacidad.

Misho se perdió el viernes 8 de noviembre, cuando María Ruiz llegó a su casa y notó que no estaba la mascota. Desde ese día lo buscan incansablemente y piden colaboración a la comunidad para encontrarlo.

“Mi hijo tiene una discapacidad; él no podía tocar a los animales y con Misho logró tener un vínculo. El gato es un miembro más de nuestra familia”, dijo la mujer.

María explicó que el gato tiene un poco más de siete años, está castrado y nunca se ha ido de la casa. La vecina sostiene que se lo llevaron, y desde entonces lo busca sin parar.

La mujer contó que su hijo Ulises tiene una conexión muy especial con el felino, y siente mucho la ausencia de su compañero.

“El gato tenía una semana cuando llegó a casa. Fue el regalo de una amiga. Me cabía en la mano el gato. Siete años tiene y nunca se había ido”, contó.

María vive sobre la calle Teniente Ibáñez, en un sector muy transitado de la ciudad. Pero comentó que no logró ver nada en las cámaras de seguridad porque había varios vehículos estacionados que no permitían la visión.

La familia publicó un pedido desesperado en las redes sociales, ofreciendo una recompensa a la persona que le brinde datos para encontrarlo.

“Quiero que me lo devuelvan. La persona que se lo llevó si tiene poco de empatía que se dé cuenta que esto no se hace. Si se arrepiente no hay problema, pero nos devuelvan a mi Misho”, pidió desesperada.

María le contó a este diario que se acercó a una unidad policial a realizar la denuncia pero que no se pudo avanzar con la presentación. “Hablé con la policía pero esto no está legislado”, dijo.

Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse a los números de celular 2994 060292 o al 2995 014744.

