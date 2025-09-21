La ciudad de Catriel se vio profundamente impactada este fin de semana tras conocerse la trágica muerte de una mujer de 42 años en el hospital “Dra. Cecilia Grierson”.

La vecina había dado a luz a su quinto hijo mediante una cesárea el viernes. Sin embargo, al día siguiente sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte. Afortunadamente, el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

El director del hospital, Dr. Alberto Bellido, informó que durante la intervención quirúrgica también se realizó una ligadura de trompas, procedimiento solicitado previamente por la paciente.

Según indicó, la operación transcurrió con normalidad y los controles posteriores no mostraron signos de complicaciones. “En mis 30 años de carrera nunca viví una situación así. Era una paciente sana, sin antecedentes médicos de riesgo, y la conocía desde hace mucho tiempo”, expresó con pesar.

El episodio crítico ocurrió en la sala de internación, donde el personal de guardia advirtió la emergencia. Pese a los esfuerzos por reanimarla, no fue posible revertir el paro cardíaco.

La inesperada muerte derivó en la apertura de una investigación judicial, caratulada como “muerte dudosa”. El cuerpo fue trasladado a General Roca para la autopsia ordenada por el fiscal Leandro López, quien busca esclarecer las causas del fallecimiento.

En tanto, el bebé continúa en observación en el mismo centro de salud y presenta una evolución positiva, lo que representa un pequeño consuelo en medio del profundo dolor de la familia y la consternación del equipo médico.