Esta tarde, una mujer increpó a Jorge Rial y lo atacó con una botella. El reconocido periodista salía de su programa de radio y se preparaba para dar una nota en la calle.

Sin embargo, fue abordado por una mujer que empezó a cuestionarlo. En ese momento, intervino personal de seguridad, pero luego volvió y lo golpeó fuertemente en uno de sus brazos.

“Salí solo, como siempre porque no tengo custodia, y me estaban esperando los chicos de Socios del Espectáculo para hacer una nota. En ese momento, me paro y veo que hay una señora se da vuelta y me encara. Me empieza a gritar: 'dejá de perseguirme, dejá de mandar gente a mi casa, dejá de espiarme, ¿Qué te importa lo que tengo en la nariz? Si querés te estornudo para que veas'”, indicó en diálogo con C5N.

“Intenté calmarla al principio porque no sabía quién era. La gente de seguridad se la lleva para la esquina y arranco la nota normal como estaba previsto. Me di cuenta rápido que estaba desequilibrada mentalmente. Acá no hubo connotación política, es alguien que está obsesionada conmigo”, agregó.

“De golpe veo que viene corriendo de la esquina y saca una botella, instintivamente levanto el brazo derecho y me pega. Me pegó fuerte y ahí digo: 'llamen a la policía'. No la quiero presa, pero creo que necesita ayuda”, expresó el periodista.

Tras la agresión, la mujer fue traslada a una comisaría. En tanto Rial, aseguró que “es una señora que todos los días me dedicaba un posteo agresivo”.

Por último, mostró su solidaridad con el reciente ataque a Pablo Duggan y las amenazas a Diego Brancatelli. “Es una cagada porque no sabes qué puede pasar ahora. Soy un tipo común y quiero seguir opinando tranquilo, nada más que eso”, concluyó.