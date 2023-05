El pasado 15 de mayo , una mujer embarazada, llamada Paula Meneza, vivió momentos de tensión luego de que los $55 mil pesos que depositó, terminaran en otra cuenta, por un insólito motivo.

El hecho sucedió en la localidad de Valle Viejo, Catamarca. Cabe señalar que ese plata, era necesaria para pagar la última cuota de la cesárea programada por el médico en el próximo mes de junio, tras algunas complicaciones.

La mujer se acercó a un local de para realizar el pago de $55 mil pesos a la cuenta de su esposo. Sin embargo, al dar los datos a la cajera, la empleada del lugar se equivocó en dos números del DNI y la plata terminó en la cuenta de otra persona.

La mujer embarazada de 34 años, en ningún momento sospechó sobre lo ocurrido, pero al comunicarse con su pareja, el hombre aclaró que la transferencia nunca llegó.

Por error le transfirió el dinero que ahorró para su cesárea a un desconocido y se llevó una gran sorpresa

Por este motivo, al verificar el comprobante de pago, vio un error. El DNI de su esposo, tenía otros números.

“Cuando veo que decía 27 en lugar de 29, fui en el acto a reclamar. No habían pasado ni 20 minutos. La cajera aseguró que el error fue mío por no darle el documento correcto pero ella en ningún momento me confirmó el nombre del titular. No me tomó la denuncia y me dijo que hiciera el reclamo en la entidad financiera, porque era un depósito era entre cuentas de la misma compañía”, indicó a Infobae.

De esta manera, la mujer se acercó a atención al cliente y contó los motivos del problema. Sin embargo, salió del lugar con un nombre clave.

Allí, le explicaron que el dinero fue a la cuenta de un hombre de apellido Maciel, en Corrientes.

“Me dijeron que me quedara tranquila, que me iban a solucionar el problema y depositarle la plata a mi esposo”, añadió.

Una familia de cuatro integrantes necesitó en abril más de $224 mil para no ser pobre

LA RESPUESTA

El jueves 18 de mayo, recibió un revés. A través de un mail, indicaron que su reclamo fue “desafavorable” debido a que el dinero ya había sido retirado de la cuenta.

LA ÚLTIMA CHANCE

Su esposo pensó que el dinero ya estaba perdido, sin embargo la mujer jugó una última chance.

“Me uní al grupo de compra y venta de Corrientes para ver si alguien conocía a este hombre y la gente fue muy solidaria”, reveló.

En este sentido, otra mujer embarazada le dio un dato: “Mi mamá es de Itatí y conoce a un hombre que se llama así. Sí o sí lo vamos a encontrar porque es gente buena”, aclaró en el comentario de la publicación en Facebook.

Bajó del tren y entró en trabajo de parto: el bebé nació en el andén de la estación

Sin embargo, el resultado fue negativo. “Este señor era un gomero y contó que Maciel es un apellido muy común en Corrientes. Entonces la mujer me pasó el contacto de un periodista de Corrientes Capital, llamado Roberto Zorrilla, que luego de corroborar la veracidad de mi historia se mostró dispuesto a ayudarme”, señaló Paula Meneza.

LA LLAMADA QUE ALIVIÓ TENSIONES

Tras un primer contacto con Zorrilla, volvió a comunicarse mediante una llamada telefónica.

“Paula, lo encontramos y el señor ni sabía que le habían depositado esa plata. Es un hombre humilde y te la va a devolver”, fueron las palabras del periodista.

Luego de la noticia, Zorrilla, se comunicó con un colega de la ciudad de Itatí, quien realizó de “puente” entre Maciel y Meneza.

“Fue hasta la casa del hombre, me hizo una videollamada desde allí y me contó que se gana la vida haciendo imágenes de la Virgen de Itatí. Me dijo que es muy buena persona y que no tenía problema en devolverme la plata”, recordó la mujer.

"La mujer que más voy a amar": Nacho de Gran Hermano y su emotivo mensaje a un año de la muerte de su mamá

Respecto al hombre que recibió el dinero por error, indicó: “No sabía nada de mi publicación ni de mi búsqueda. Es tan tímido que no quiso salir en la videollamada. Sólo intercambié un par de audios con él”.

LA PALABRA DE MACIEL

“Sí, señora. Yo tengo su dinero, no tengo problema en devolverlo pero no sé cómo hacerlo porque no entiendo mucho de transferencias”, remarcó el hombre a través de un audio.

Luego el periodista que se encontraba con Maciel, pidió a la mujer embarazada, los datos de la cuenta de su esposo para poder realizar la transferencia.

De esta forma, al cabo de unos minutos, grabaron un video mostrando que la transferencia fue realizada de forma correcta.

“Les mandé una captura para que vieran que ya se había acreditado”, sostuvo Meneza.

"Te voy a amar por mil vidas": la triste despedida de la novia del joven argentino asesinado en México

En este sentido, la mujer remarcó que “en cuestión de horas y gracias a la buena voluntad de la comunidad correntina pudimos darle una final feliz a esta historia, cuando en Catamarca me hicieron perder tres días y solo me me pusieron excusas”.

LA FE Y EL REZO A LA VIRGEN

Por otra parte, Meneza expresó que tras el mail recibido, pasó un mal momento.

Pero, “solo encontré consuelo en rezar y en pedirle a la virgencita que me ayude a encontrar a Maciel. Me encomendé a ella y le prendí una foto. Tenía mucha fe”, cerró.