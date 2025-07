Una mujer oriunda de Cipolletti fue rescatada en estado de shock en el parque nacional Lanín, luego de desorientarse mientras realizaba un recorrido por la senda al Mirador Bandurrias, en el cerro Curruhuinca, cerca de San Martín de los Andes. El hecho ocurrió durante el fin de semana y activó un operativo especial de búsqueda y asistencia en la zona.

Según detallaron desde la administración del Parque Nacional, la mujer se había desviado del sendero habilitado, perdiendo la noción del rumbo. Fue hallada fuera del recorrido señalizado y con signos de desorientación emocional, por lo que debió recibir contención en el lugar antes de iniciar el descenso asistido por los brigadistas.

Intervino personal especializado del ICE Lanín

El rescate fue llevado a cabo por cinco integrantes del equipo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del parque, quienes activaron el protocolo de búsqueda al tomar conocimiento del extravío. Tras localizarla, la estabilizaron en terreno y la acompañaron hasta el punto de encuentro con un familiar, a salvo y sin lesiones físicas.

Desde la institución se agradeció la rápida intervención del equipo y se recordó que estas situaciones pueden evitarse si se respetan las recomendaciones básicas para actividades de montaña.

Las claves para prevenir accidentes

El Parque Nacional Lanín reiteró la importancia de completar el registro obligatorio de trekking al menos 48 horas antes de cualquier travesía. Este trámite se realiza desde la web oficial (www.pnlanin.com.ar) y permite planificar los rescates en caso de emergencias.

Además, se aconseja no salir solo, informar a alguien de confianza sobre la actividad y el horario estimado de regreso, verificar el pronóstico del tiempo y preparar ropa y equipo ante posibles cambios climáticos. También se recordó no encender fuego en sitios no habilitados y llevarse todos los residuos generados durante el paseo.