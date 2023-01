Una abuela de 76 años fue detenida en Estados Unidos, acusada de matar de un disparo a su marido de 77. El hombre se encontraba internado en estado terminal, y no le daban la eutanasia. Según declaraciones de la mujer, había acordado con su pareja asesinarlo para que no sufra más.

El homicidio ocurrió el sábado en la habitación 1106 del hospital AdventHealth Daytona Beach, en el condado de Volusia. La mujer le pegó un tiro a su marido, que estaba acostado en una cama. El hombre murió de inmediato.

El ruido del disparo hizo que inmediatamente saltaran todas las alarmas del hospital e inmediatamente se presentó una patrulla de la policía. Los agentes tuvieron que calmar a la mujer, notablemente nerviosa, que estuvo durante unas cuatro horas atrincherada hasta que finalmente lograron detenerla. Fue esposada y sacada del hospital en una silla de ruedas, desde donde la introdujeron en una patrullapara llevarla a la comisaría.

Allí relató que su marido y ella llevaban tiempo planeando la situación, y que él tenía la intención de suicidarse porque no estaba dispuesto a seguir con su vida rodeado de cuidados médicos y sin solución. No hubo más heridos ni víctimas en el suceso. No se aclaró qué enfermedad tenía el hombre asesinado por su esposa.

Los agentes de policía informaron de que Ellen les dijo que ella y su marido Jerry, enfermo terminal de 77 años, habían planeado juntos el tiroteo hacía tres semanas. El jefe de policía de la zona, Jakari Young, declaró posteriormente que el plan pretendía ser un asesinato-suicidio.

"El objetivo era que él lo hiciera, pero él no tenía fuerzas, así que ella tuvo que llevarlo a cabo por él", declaró Young. Más tarde, Gilland fue acusada de asesinato premeditado en primer grado y tres cargos de agresión con agravantes con un arma mortal.

Actualmente se encuentra detenida sin fianza. Durante el fin de semana, Young dijo que la pareja aparentemente 'ha tenido una conversación al respecto y que en realidad planearon esto hace aproximadamente tres semanas que si él continuaba tomando un giro para peor que quería que ella terminara esto.' Ella está muy triste", añadió. Obviamente es una situación difícil".

Señaló que la policía 'no está segura de cómo introdujo el arma en el hospital, pero esto estaba planeado'.

Ahora la mujer se enfrenta a varios cargos penales, entre los que se encuentra el de asesinato premeditado en primer grado. Su avanzada edad puede ser un atenuante para que sea alojada en una cárcel, si finalmente es detenida.

EUTANASIA

El término proviene del griego eu (que significa bueno) y thanatos (muerte). Por lo que etimológicamente significa 'buena muerte'. Pero desde un punto de vista científico o médico, es mucho más. La eutanasia es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. En la eutanasia siempre es un equipo médico el que administra los fármacos a la persona que desea morir.

En cambio en el suicidio asistido, en lugar de un médico, es la propia persona que desea morir la que pone fin a su vida mediante la ingesta de un fármaco letal, con todos los riesgos que eso conlleva. Es, por ejemplo, lo que hizo en 1998 Ramón Sampedro. En España el suicidio asistido está castigado penalmente como la eutanasia, con penas de dos a 10 años de cárcel. En Suiza sí se practica. Allí, en determinados centros, un médico prescribe los fármacos, pero siempre es el propio paciente el que los toma directamente.