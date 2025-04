A principios de marzo de 2025, Bahía Blanca sufrió una devastadora inundación que dejó un saldo de 17 muertes en el Partido de Bahía Blanca, con dos de ellas ocurriendo en la localidad de Cerri.

La catástrofe, que afectó severamente a General Cerri, situada a 10 km al oeste de Bahía Blanca, dejó una huella profunda en la comunidad. A un mes del desastre, las secuelas siguen siendo evidentes, con calles intransitables y una acumulación masiva de basura y desechos.

En medio de esta situación, la solidaridad de la gente fue una de las pocas luces de esperanza. Miles de personas de todo el país enviaron donaciones para ayudar a los damnificados. Sin embargo, parte de estas donaciones terminaron en basurales, como el de Cerri, donde se encontraron bolsas de ropa y otros artículos solidarios entre la basura. Esta situación generó un profundo malestar entre quienes donaron con la esperanza de aliviar el sufrimiento de los afectados.

Un caso particularmente conmovedor es el de María, quien reconoció sus propias donaciones en un basural y expresó su tristeza por el destino de las mismas. La mujer había enviado tres grandes bolsas de ropa, cuidadosamente seleccionada y preparada para ser útil a quienes la necesitaban. Sin embargo, al ver una de sus bolsas en un reportaje de televisión, se sintió conmovida y decepcionada al descubrir que su acto de amor había terminado en medio de un basural.

"Yo me pregunto: esa ropa que cuando llegó ya no era necesaria, ¿no pudo haber sido entregada a Cáritas, o a la Cruz Roja, para derivarla a otro lugar donde se la necesite, en lugar de tirarla a la basura? —lamentó en diálogo con un medio de comunicación—. Me da mucha impotencia saber que el sacrificio de muchos no es valorado. Me da tristeza esa liviandad. A mí me enseñaron a donar parte de lo mío, no aquello que me sobra", expresó María con un tono de tristeza y desilusión.

María, quien vive con la jubilación mínima, no podía permitirse comprar alimentos para donar, así que seleccionó la ropa que tenía en uso para enviarla a los afectados. "Las donaciones tiradas son un horror", lamentó la mujer, reflejando el sentimiento de muchos que se sintieron motivados a ayudar pero ven su esfuerzo desperdiciado.

"Preparé tres bolsas: dos con ropa para señoras y una con ropa blanca para nenas, que me habían dado mis nietas más chicas. Revisé los cierres, que no tuvieran bolsillos rotos, que tuvieran todos los botones, para mandar cosas en buen estado", contó María, destacando el cuidado y el cariño que puso en cada detalle de sus donaciones.

María llevó las bolsas a la Cruz Roja de su zona, con la ayuda de un vecino, confiando en que llegarían a quienes más las necesitaban. Sin embargo, pronto se enteró de que la Cruz Roja no las entregaría directamente, sino que las enviarían al municipio, que se encargaría de trasladarlas a Bahía Blanca. Aunque inicialmente no le importó el proceso, al ver sus donaciones en un basural, sintió una profunda tristeza y frustración.

"A los tres días me enteré de que Cruz Roja no lo iba a entregar, sino que lo iban a dar al municipio, y el municipio se encargaba de llevarlo a Bahía Blanca. No me importó, mientras llegaran las donaciones. Esas bolsas rotuladas, como las mías, las envió gente con todo el cariño del mundo. Si no necesitaban más ropa allí, en algún lado se va a necesitar. A través de Cáritas, o Cruz Roja, podrían haberla enviado a otros lugares. Las donaciones tiradas son un horror. Cuando vi las bolsas rotuladas, vi que no llegaron a quienes tenían que llegar. Es muy triste", expresó María, reflejando el sentimiento de muchos que se sintieron motivados a ayudar pero ven su esfuerzo desperdiciado.