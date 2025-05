Un conflicto vecinal en la localidad neuquina de Moquehue escaló a niveles alarmantes y puso en evidencia una preocupante ausencia del Estado. Roxana, una mujer que reside en el lugar con sus dos hijos pequeños, denunció reiterados episodios de violencia por parte de sus vecinas, quienes incluso, asegura, irrumpieron en su casa rompiendo un cerco con un hacha. “Nos tuvimos que encerrar en una habitación con mi hijo. Estábamos aterrados”, expresó.

La historia no es nueva: según Roxana, las amenazas comenzaron hace más de dos años y ya realizó más de 20 denuncias. A pesar de ello, afirma que no hay respuestas ni protección. “Voy por el tercer fiscal, dos legajos ya fueron archivados. No entiendo por qué nadie actúa”, contó al medio LMNeuquén. La primera denuncia data de noviembre de 2022, pero el hostigamiento, asegura, nunca cesó.

Los hijos de Roxana, de 3 y 7 años, son testigos y víctimas indirectas de esta violencia cotidiana. En uno de los videos que circuló por redes sociales, se observa a un niño intentando subir a una traffic escolar mientras su madre corre a protegerlo, rodeada de gritos e insultos. En otro episodio más reciente, Roxana relató que fue perseguida junto a su hijo hasta un centro de salud, donde debieron esconderse en un consultorio para luego escapar por la puerta trasera.

La mediación propuesta por el municipio y la Secretaría de Género tampoco tuvo resultados. Ambas partes firmaron un compromiso para evitar agresiones y delimitar los terrenos con un cerco, pero nada de eso se concretó. Roxana señala además que, tras lograr comunicarse con la secretaria de Género provincial, Natalia Fenizi, fue bloqueada en redes sociales. “Es desesperante. Te dicen que actúan, pero nadie hace nada”, sostuvo.

El reclamo se amplificó gracias a los vecinos de Moquehue y Villa Pehuenia, quienes difundieron los videos y pidieron la intervención urgente del fiscal general José Gerez. En redes sociales, la consigna es clara: “Necesitamos que alguien intervenga antes de que pase una tragedia”.