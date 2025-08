“En Venezuela no hice una torta en mi vida, pero aquí en Argentina le empecé a agarrar cariño. Es algo que me gusta, que me distrae, que me relaja”, dice Ariana Aguilera Sánchez (36) al comenzar la charla. Son las seis y media de la tarde en Comodoro Rivadavia, la ciudad que es conocida como la capital del petróleo, y Ariana recién termina su jornada laboral. Su día pasó entre números, en aquella pyme en la que está abocada a la gestión de tesorería. El trabajo le gusta, lo admite, pero no imaginaba que en la cocina iba a encontrar un oficio y un motivo para emprender.

Ariana es la creadora de Victoria's Cake, un emprendimiento de galletitas dulces estilo New York que está dando sus primeros pasos y busca crecer en un contexto de crisis, donde siempre hay que tener una segunda opción.

DE VENEZUELA AL SUR DE LA PATAGONIA

Venezolana de origen y de sangre, Ariana llegó a Argentina hace 7 años, escapando de la crisis económica y social que vive su país. En Maturín, al oriente de esta tierra caribeña, trabajaba como administrativa en la Policía Científica. Era la secretaria del jefe del Estado de Monagas.

Ariana cuenta que le gustaba su trabajo. Sin embargo, la crisis hacía todo complicado: el sueldo no alcanzaba y, junto a su pareja, decidieron probar suerte en Argentina.

“A pesar de que trabajaba en el gobierno, el sueldo no alcanzaba”, cuenta al explicar el motivo que la llevó a migrar. “Allá era normal que tuvieras trabajo y no pudieras comprar comida, que tuvieras el dinero pero no encontraras esa comida. Y en ese momento, con mi pareja, decidimos ver qué pasaba e intentarlo”.

Para Ariana, la decisión no fue fácil. Es hija única de una madre que la crió sola, pero además ya era madre de Camila, una adolescente que ahora tiene 19 años y que tuvo que dejar para poder darle una vida mejor. Su esperanza era poder costear sus estudios y, así, como muchos migrantes, dejó su país para intentar tener un mejor porvenir en otro lugar.

A la distancia, admite que "fue muy duro" dejar esa ciudad donde el clima húmedo y caluroso contrasta con la sequedad y el viento de la Patagonia. Aunque para sentir el frío del sur argentino, aún faltaba un poco.

La primera ciudad a la que llegó Ariana fue Oberá, en Misiones, donde tenía una amiga. Le gustó el lugar y el clima. Además, consiguió trabajo. Pero había un problema: los sueldos no eran tan buenos como para hacer una diferencia y su pareja no encontró empleo. Así, como pudieron, le buscaron la vuelta y decidieron armar su propio emprendimiento de comida, con sabores de su país.

“Bueno Sabor Venezolano” se llamó el emprendimiento que los llevó a conocer a una pareja de Comodoro que tenía un restaurante en Oberá. Ariana cuenta que hicieron buenas migas y, como les gustó lo que hacían, les dieron la concesión de la cocina del lugar. El proyecto funcionó un tiempo, pero luego decayó, cerró y apareció la posibilidad de venir a Comodoro Rivadavia. Así, la ciudad del petróleo fue su segundo destino.

ENTRE ADMINISTRACIÓN, TORTAS Y GALLETITAS

“Empezar de cero es fuerte”, dice Ariana mientras cuenta su historia. En la actualidad, la mujer trabaja en una empresa que presta servicios de limpieza y comida a la industria petrolera de Santa Cruz y Chubut. Y ya no solo es madre de Camila, sino también de Mateo, quien nació en Comodoro hace cuatro años.

Admite que volver a empezar lejos de su país no fue fácil. Sin embargo, logró adaptarse a la ciudad. “El viento no me gusta, pero el resto, sí, y me siento bien”, dice con una sonrisa. “Me siento tranquila de que salgas a la calle y regreses segura, porque la inseguridad en Venezuela es otra cosa. Y Comodoro no es una ciudad peligrosa, eso me gusta. Es verdad que hace frío, me cuesta, pero lo bueno es que en todas partes hay calefacción.”

Lo cierto es que hace unos años, Ariana sintió que era momento de volver a emprender y esta vez decidió apostar por las tortas. Para hacerlo bien, hizo un curso de un año en la ahora desaparecida La Calesita. Su objetivo era hacer tortas decoradas.

“Eso era lo que yo quería hacer. Fue hace tres o cuatro años, pero después empecé a ver que la decoración de tortas requería mucho tiempo. Tenía al pequeño, seguía trabajando, y entonces traté de buscar otra alternativa que llevara menos tiempo y me gustó lo de las galletas”. Así nació Victoria's Cake, en homenaje al nombre que lleva ella, junto a su madre y su hija.

GALLETITAS CON SABOR CARIBEÑO

En la actualidad, Victoria's Cake tiene 8 sabores distintos, todos de estilo New York, y vende por unidad. Tiene de coco, corazón rojo con masa de chocolate, con chips de chocolate blanco y relleno de queso crema y mermelada de frutos del bosque, y también otra con chocolate y un brigadeiro de coco en su interior. Sin embargo, la primera que hizo fue la clásica de chocolate con vainilla.

Las hornallas se prenden una vez que Ariana llega del trabajo. La emprendedora planifica semana a semana, siempre pensando en el sábado y el domingo. Es que un día hace el relleno de las galletas, otro la masa y al tercero las arma. Luego, reposan en el freezer y comienza a levantar pedidos para entregar el sábado y el domingo.

“Es algo que me gusta mucho. Yo quisiera trabajar en esto nada más, quisiera trabajar para mí, porque mi idea es que Victoria's sea galletas, brownies y roles de canela. El día que tenga mi cafetería, quiero que ofrezca esos tres productos. Me gustaría tener algo pequeñito pero cálido”.

Sus clientes usualmente llegan por el boca a boca. Tiene clientes fijos, pero también algunos que piden por Pedido Ya. “Aún tengo clientes que me conocen por las tortas e incluso todavía me encargan tortas, pero hoy el fuerte son las galletitas. La idea es que las galletas estén horneadas en el momento. Tú me las pides, se hornean en 30 minutos y te las entrego. También intento ir a ferias”.

Ariana admite que hoy su emprendimiento es un ingreso extra, pero sueña con que crezca y algún día se convierta en su ingreso principal, tal como les sucedió a muchos emprendedores que empezaron desde abajo y lograron crecer en el mundo de la cocina, un rubro que atraviesa fronteras, tecnologías y sabores.