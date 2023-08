Una médium insiste con que nunca se sabrá quién mató y descuartizó al empresario

El crimen del empresario Fernando Pérez Algaba continúa sin tener culpables ni sospechosos y ante la incertidumbre, una médium fue consultada en busca de poder avanzar en el tema.

La mujer es vidente y ya habría formado parte de varios casos puntuales en donde las fuerzas de seguridad no lograban tener información puntual.

Al respecto, la profesional en la materia dijo que al momento tener al empresario, “lo que hacen con el cuerpo es un descarte de entre uno y tres días después. No lo descartan el mismo día en el que se lo ve con vida", sostuvo Noelia Pace.

“Los últimos que lo vieron con vida no son los implicados, alguien aprovechó ese pago que tenía que hacer y estuvo de por medio", añadió, expresando que después de eso se produjo la muerte del hombre.

La médium siguió firme con la seguridad de que había un tercer involucrado y detalló: “hay un tercero que se favoreció con ese pago y hay gente que desapareció del radar de la Justicia, que no están en su domicilio y que no la pueden notificar. Esas personas estaban implicadas en el conocimiento de este tercero en cuestión. De hecho, uno de esos está fugado y se preserva porque sabe quién es el que lo mató”, comentó.

Pace dio por hecho que en este caso “hay un asesino intelectual, otro material y hay muchas personas en el medio que saben de dónde viene esto". Y además, siguió con el suspenso: “la forma de matarlo es un mensaje. Las personas que no aparecen no solo están fugadas por no querer meterse, sino porque esto es un mensaje”.

En este contexto, Pace precisó otros datos que sorprendieron: “este autor intelectual ni siquiera está en el país, por eso no hay que buscarlo acá”. Y así, puntualizó: "vivió en Argentina mucho tiempo, pero no es argentino".

Respecto de la persona que lo cortó en varios pedazos, la médium señaló que “hubo más de un involucrado. Quién se dedicó a matarlo y hacer lo que quiso con el cuerpo, pero tampoco lo van a encontrar”, concluyó la experta en la materia en su paso por "Tardes Policiales" por XLFM Radio.

La víctima había tenido conversaciones muy subidas de tono con algunas personas tiempo antes de morir y las mismas se filtraron en las redes sociales indicando que el empresario estaba en una situación muy complicada.