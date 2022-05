Una familia denunció la "humillación" que vivió su hijo de tan 6 años en una escuela de la provincia de Neuquén. La maestra le prohibió ir al baño y se hizo caca encima. Permaneció así durante dos horas en el aula, pese a que sus compañeros le avisaron a la maestra del olor y a la incomodidad visible del pequeño.

Soledad Rivera, mamá del alumno de 1° grado de la Escuela N° 172 de Las Lajas, relató que su hijo llegó llorando "desconsolado" a su casa junto a su hermano mayor que lo había ido a buscar a la escuela. “ Al más grande le dijeron que se habría manchado con caca de perro, tenía todo el guardapolvo sucio y con su cabecita gacha por lo que había vivido”, relató a LMNeuquén.

Ni bien terminó de bañarlo y tranquilizarlo se comunicó con la escuela para recibir una explicación sobre lo sucedido. “Cuando finalmente pude hablar con ella me fui de boca, la insulté. Es que no me pudo haber dejado al nene en esa situación. ¿Cómo no me llamó para que lo vaya a buscar? Ella misma me contó que los nenes le dijeron que había mal olor pero que no le dio importancia”, relató.

El nene estuvo sucio durante unas dos horas en el aula y cuando llegó la hora de salida “lo hizo formar en el patio todo manchado delante de todo el colegio. Le dijo a mi hijo mayor que su hermano seguramente habría pisado caca de perro y que así se habría manchado”, manifestó indignada..

Tras lo sucedido, Soledad contó que su hijo no quiere volver a la escuela pese a que la maestra presentó su renuncia al cargo el jueves y ahora se trabaja para que pueda reincorporarse a clases. “ No vamos a dejar que esto quede así, la humillación que pasó mi hijo no tiene que volver a pasar a ningún niño”, lamentó la madre del niño.

La directora de la escuela, Valeria Riffo, lamentó lo sucedido en el primer día de clases de esta nueva docente. “Que el nene se haya hecho caca en el aula y que la maestra no se haya dado cuenta es un error muy grande que tiene sus consecuencias”, aseguró tras indicar que la docente manifestó que estaba “congestionada” y que por eso, no sintió el olor.

Indicó que tras ser “escrachada” públicamente la docente tomó la decisión de renunciar pero explicó previamente que "los niños le pedían todos de ir al baño y que los dejó pero en un momento dijo que ya no les daba permiso y luego de eso pasó”.