COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En tiempos inusuales como los que vive gran parte del mundo en aislamiento social por la pandemia de coronavirus, las estrategias empleadas para pasar el tiempo difieren de familia en familia y -por supuesto- varían según la edad de cada miembro. Para no cederle a los más chiquitos interminables horas de tablet o televisión que terminan por aburrirlos y fastidiarlos, los padres suelen intentar -con diferente grado de exito- proponer actividades para realizar dentro de la casa, hasta que la imaginación -y muchas veces la paciencia- se agota.

Desde su hogar, y con su vocación de docente a flor de piel, Noelia lanzó una página de Facebook pensada para darle una mano a esos padres que ya no saben que inventar para entretener a los más chiquitos, y al mismo tiempo que esas actividades sean didácticas y educativas.

"Llega un momento en que las ideas se acaban y para eso también es esta página: para garantizar el derecho a la educación y al juego, que a pesar de la cuarentena los niños no dejen de aprender y los padres no entren en 'crisis' por no saber qué hacer", explicó Noelia a ADNSUR.

Yo juego en casa

"La intención de poder brindar a las familias diversas actividades para que puedan hacer en sus casas, con materiales simples", señaló y agregó que "es mi pequeño granito de arena para solidarizarme con las familias y los docentes".

ES IMPORTANTE APRENDER A SOPLAR? 👉Soplar ayuda en el desarrollo del lenguaje, ejercitando los músculos que intervienen...