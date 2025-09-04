Una docente atraviesa una de las situaciones más difíciles de su carrera. Fue sancionada por una denuncia que, según asegura, es completamente falsa. El caso no solo afectó su reputación y su trabajo cotidiano, sino que también reaviva el debate sobre los mecanismos disciplinarios dentro del sistema educativo.

La mujer habló con la prensa y consideró que toda esta situación se trata de una maniobra interna para frenar su crecimiento profesional. El caso genera inquietud entre los trabajadores de la educación y pone en debate los procesos disciplinarios dentro de las escuelas.

Alejandra Ortiz es docente en una escuela especial ubicada en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. En 2023 fue acusada de maltratar a un alumno durante una fuerte crisis. Según explicó, el joven atravesaba ese episodio y ella intentó contenerlo dándole agua.

"Ese es el maltrato que supuestamente dicen que realicé", sostuvo Ortiz, negando cualquier conducta violenta.

La medida disciplinaria fue impulsada por la ahora exdirectora de la institución y actual directora regional de Educación. En ese contexto, el 26 de agosto Ortiz fue notificada con 30 días de suspensión sin goce de sueldo y bloqueo de su cuenta bancaria.

"Me hacen responsable de dispensar malos tratos a este alumno. Es una falsa denuncia", aseguró Ortiz, y remarcó que en sus 34 años de carrera nunca había recibido sanciones ni reclamos formales.

Desde que fue acusada, Ortiz estuvo más de un año y medio apartada de su cargo frente a estudiantes. Fue reasignada a tareas administrativas en la biblioteca de la escuela, situación que definió como un "aislamiento".

Además, cuestionó la inacción del gremio docente ADOSAC que, según ella, no la acompañó durante el proceso disciplinario.

"Creo que lo sucedido no es casualidad, porque yo estaba a punto de tomar la vicedirección de la escuela", señaló, sugiriendo que la denuncia podría haber tenido motivaciones políticas o personales. "Decidí hablar para que esto no le suceda a ningún otro docente", concluyó.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR