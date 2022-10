Una madre de 25 años tiene 22 bebés y busca romper el récord: “Quiero en total 100 hijos”

Kristina Ozturk es nacida en Rusia, tiene 25 años y está casada con un millonario turco llamado Galip Ozturk.

Tuvo a su primera hija -llamada Victoria- de forma natural cuando tenía 17 años y fue madre soltera hasta que conoció a Galip en Georgia, donde residen actualmente.

"Siempre había soñado con tener una familia numerosa”, aseguró a los medios que la han contactado por su peculiar historia.

“Me encantó la idea de tener muchos hijos de la misma edad, creciendo juntos. Tenía sentido utilizar ‘sustitutas’: los niños seguirían siendo genéticamente nuestros, pero podríamos tenerlos todos a la vez”, explicó.

“La clínica Batumi elige las madres sustitutas por nosotros y se encarga de todo el proceso. Nosotros no las conocemos personalmente ni tenemos contacto con ellas para evitar problemas después del embarazo”, destacó Kristina.

Además, le aseguró al medio británico Closer: “No quedarme embarazada significaba estar en forma y bien para cuidar de todos ellos. Disfruté estar embarazada de Victoria, pero sé que ser madre es más que tener un bebé, así que no sentí que me estuviera perdiendo nada”.

Según El Español, cada bebé costó entre 7.500 y 8.000 dólares, es decir, casi 160.000 dólares en total. Tienen 16 niñeras en las que invierten 78.000 dólares al año.