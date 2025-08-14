Las bajas temperaturas, que muchos vecinos de la región pensaban que ya comenzaban a retirarse con la proximidad de la primavera, regresaron con fuerza este jueves y se hicieron sentir en varias localidades de Chubut.

En la zona del Valle, Trelew fue una de las localidades que más sintió el descenso térmico, al punto de posicionarse en el puesto número 5 del ranking de las ciudades más frías del país, con una mínima de -3,2 °C registrada en horas de la mañana.

El primer lugar de este listado lo ocupó El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, donde los termómetros descendieron hasta los -5,2 °C, seguido por otras localidades patagónicas que también sintieron de lleno el frío invernal.

El fenómeno se enmarca en el ingreso de una masa de aire polar que, desde la noche del miércoles, comenzó a desplazarse sobre gran parte del sur del país.

La ciudad de Puerto Madryn se ubica en el puesto número 10 del ranking del SMN con 1 °C este jueves a las 8 de la mañana. En tanto, la ciudad de Rawson, que también registró bajas temperaturas, amaneció con presencia de escarcha en calles y en los parabrisas de los autos, dando cuenta del frío que se hizo sentir fuerte durante la madrugada.

¿CUÁNDO COMIENZA LA PRIMAVERA EN ARGENTINA?

En Argentina, la primavera comienza oficialmente el 21 de septiembre, día en que se celebra también el Día de la Primavera y el Día del Estudiante en gran parte del país. Esta fecha marca el equinoccio de primavera en el hemisferio sur, momento en que el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y a partir de allí las horas de luz solar empiezan a aumentar.

La estación se extiende hasta el 21 de diciembre, cuando inicia el verano con el solsticio. Durante estos tres meses, las temperaturas comienzan a suavizarse después del invierno, la vegetación florece y el clima se vuelve más templado, aunque con algunas variaciones según la región: en la Patagonia puede seguir haciendo frío en septiembre, mientras que en el norte las temperaturas agradables se sienten antes.

En meteorología, a veces se considera que la primavera empieza el 1 de septiembre y termina el 30 de noviembre, pero esta es una clasificación técnica usada para comparar datos climáticos, diferente de la referencia astronómica.