COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Una jubilada de Comodoro Rivadavia contó la difícil realidad que atraviesa tras verse obligada a suspender un tratamiento médico que se debe hacer de por vida, ante el atraso en el pago de haberes por parte del gobierno provincial.

Aida Plaza es jubilada provincial, trabajó como personal no docente durante toda su vida, y denunció que tuvo que suspender un tratamiento médico por el atraso en el pago de los salarios por parte del gobierno de Chubut.

“Nuestra situación es más que desesperante; tengo tratamiento de por vida y lo tuve que suspender porque mi sueldo no llega a término”, dijo la mujer.

"No es justo porque yo al gobierno no le pido nada; yo aporté 30 años de servicios, me lo gané y estoy en una situación desesperante. Nos sentimos maltratados por este gobierno”, manifestó a Canal 9.