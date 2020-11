BARCELONA (ADNSUR) - Una joven trans denunció este viernes por la noche a través de las redes sociales que sufrió una brutal agresión por su género cuando salía de su casa.

La chica, de tan solo 19 años, aseguró que la insultaron y no conformes con ello, sus agresores la golpearon en la cara y le dieron varias patadas en el cuerpo. “No había andado ni una manzana, me han empezado a gritar ‘¡puto travelo! ¡engendro!’ y me han agarrado y me han dado dos puñetazos en la cara, patadas y otros golpes en el cuerpo”, denunció Eva, junto a dos imágenes que muestran las heridas resultantes de la agresión.

“Soy una chica normal de 19 años, soy transexual, sí, pero es que eso no me hace menos normal, no me hace un engendro, no me hace menos, tengo derecho a salir a la calle, tengo derecho a hacer con mis redes sociales lo que yo quiera y tengo todos los derechos que tendría que tener todo el mundo”, reclamó.

Eva denuncia que este tipo de agresiones contra las personas trans son frecuentes.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los Mossos d’Esquadra, coordinados con la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona, iniciaron una investigación para identificar a los agresores, según explicó la policía catalana a través de su cuenta de Twitter.