Alison, una joven neuquina de 27 años, tuvo que ser sometida de urgencia a un trasplante de corazón luego de que una sencilla cirugía ambulatoria resultara en graves complicaciones.

Afortunadamente, en los últimos días comenzó a mostrar señales de mejoría. Según confirmó su madre en diálogo con AM550, la joven "está más despierta, inquieta y empieza a reconocer rostros", aunque aún permanece sedada y conectada a asistencia mecánica.

Todo comenzó con una ligadura de trompas en una clínica privada de Neuquén, un procedimiento habitual.

Sin embargo, lo que debía ser una práctica de rutina desembocó en una serie de eventos críticos: dos paros cardíacos, una infección severa y el urgente traslado a Buenos Aires, donde ingresó en la lista de emergencia del INCUCAI. Finalmente, el martes pasado recibió el corazón que le salvó la vida.

Este viernes se cumplen las 72 horas más delicadas tras el trasplante, un periodo clave para que los médicos evalúen cómo responde el cuerpo de Alison al nuevo órgano. Aunque sigue siendo un momento crítico, los profesionales a cargo reportan signos vitales estables y mantienen expectativas positivas sobre su evolución.

“Todavía no sabe todo lo que pasó. Solo le dijeron que la operación no salió bien, pero no sabe la dimensión de lo que eso significa”, expresó su madre en diálogo con AM550.

Uno de los desafíos más duros aún está por venir: informarle a Alison que perdió una pierna. Con una fortaleza admirable, su madre expresó que todo dependerá del acompañamiento que reciba su hija y que su mayor deseo es volver a verla caminar, aunque sea con ayuda de una prótesis.

“Ella está molesta con los tubos, quiere moverse, reconoce a las personas… Está lúcida, pero confundida. Le dijeron que fue operada, pero aún no cae”, contó su madre.

Respecto a posibles acciones legales, Carina señaló que por el momento no han iniciado ningún reclamo contra la clínica donde se realizó la cirugía inicial.

Están a la espera de los resultados de los estudios médicos que determinarán con exactitud qué fue lo que falló. Tanto el corazón que se le extrajo como la pierna amputada fueron enviados a anatomía patológica para su análisis.

“Primero quiero que mi hija se recupere. Después iremos a buscar respuestas”, sostuvo la mujer.