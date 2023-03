Una joven trabajadora se animó a hacer pública una situación de maltrato que sufrió mientras atendía en un bar del centro de nuestra ciudad. Un cliente la menospreció y luego le pagó con billetes a los que les escribió insultos.

El hecho sucedió en la ciudad cordobesa de Villa María. La moza denunció públicamente una situación de maltrato que sufrió mientras atendía a un cliente. Con la ayuda de su jefe, el dueño del local comercial, difundió el video y fotos del mal momento que le tocó vivir.

El desagradable hecho ocurrió el pasado jueves 23 de marzo alrededor de las 9:30 horas. Brenda contó en sus redes sociales la mala experiencia que pasó con un cliente mayor de edad.

“Atiendo a un hombre (siempre tratando de poner la mejor de mis ondas, o al menos siendo simpática, para hacer sentir bien a los clientes y que vuelvan a asistir al bar donde trabajo). Le limpio la mesa, me dijo que lo hice mal y que lo vuelva a hacer y agregando más cosas que no vienen al caso (de mala forma y con un tono elevado). Seguido a eso me pidió uno de los desayunos”, relató.

“Cuando le estaba preparando el café, se levanta a pedirle a mi compañera una lapicera, ya con un propósito pensado en su retorcida mente minúscula. Lo que hizo con la misma fue escribirme un mensaje repetitivo con la palabra ‘puta’ en cada uno de los billetes con los que me pagó, haciéndome sentir completamente denigrada como mujer, miserable y menospreciada”, siguió contando Brenda.

La joven no realizó la denuncia formal en la comisaría, pero sí, alentada y apoyada por su empleador, decidió realizar una exposición pública en redes sociales.

DENUNCIÓ PÚBLICAMENTE A UN CLIENTE

En diálogo con Villa María VIVO, la joven aclaró que fue su patrón quien le pasó el video con la intención de ayudarla para que pudiera difundirlo. “En trabajo me siento muy cómoda”, remarcó.

“Mi descargo es hacia esa persona y hacia todas esas personas que por sentarse a consumir siente que tienen el derecho de denigrarte de cualquier forma”, resumió.